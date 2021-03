MSI de League of Legends y el Masters (fase 2) de VALORANT se celebrarán en Reikiavik, Islandia, este mayo Comunicae

martes, 2 de marzo de 2021, 11:59 h (CET) Vuelve el Mid-Season Invitational. El Masters, la fase 2 del Champions Tour de VALORANT, será el primer torneo de VALORANT que cuente con una competición internacional en vivo. Verizon se convierte en el colaborador de 5G inalámbrico oficial tanto de VALORANT como de los esports mundiales de LoL Hoy, Riot Games ha anunciado que dos de sus eventos más importantes de los esports de este año se celebrarán de forma consecutiva este mayo en Reikiavik, Islandia. Además, puesto que Riot Games sigue expandiendo su presencia en los esports, ha extendido el alcance de su colaboración con Verizon, que se convertirá en su colaborador de 5G oficial. Verizon prestará su apoyo tanto a los eventos mundiales de LoL Esports como a los de los esports de VALORANT, pasando a ser el colaborador oficial de 5G inalámbrico y de servicios de red.



El Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends, que tuvo que ser cancelado el año pasado debido al COVID-19, dará comienzo el jueves, 6 de mayo, con el enfrentamiento entre los 12 mejores equipos de las ligas regionales y culminará con la final el domingo, 23 de mayo.



El Masters del Champions Tour de VALORANT (VCT) de Reikiavik, que empezará al día siguiente (lunes, 24 de mayo), será el primer evento de los esports de VALORANT que cuente con una competición internacional en vivo, en la que se enfrentarán los 10 mejores equipos de todo el mundo para hacerse con un puesto en el Champions de VALORANT de este año. Este evento terminará con la final, que se celebrará el 30 de mayo.



Ahora que Riot llevará experiencias de primera clase de los esports de ambos títulos a Islandia por primera vez, las competiciones de los dos eventos tendrán lugar en la arena deportiva de interior del Laugardalshöll.



John Needham, director global de esports en Riot Games, comenta: "Nos emociona llevar competiciones de esports de alto nivel a un país tan impresionante y único como Islandia, lo que demuestra que hay pasión por nuestros esports en todos los rincones del planeta. En el MSI y en el Masters del VCT conoceremos a las estrellas emergentes de las que estaremos pendientes esta temporada y, además, se convertirán en los primeros eventos del extendido y valorado compromiso de Verizon con el ecosistema de nuestros esports".



Aparte del MSI y del Masters 2, el acuerdo plurianual que convierte a Verizon en colaborador de 5G oficial también incluye los eventos mundiales más significativos del calendario competitivo de LoL Esports y de VALORANT. Entre dichos eventos se encuentran el Campeonato Mundial de League of Legends ("Mundial"), que volverá a Norteamérica en 2022; el All-Star Event de LoL Esports; tres eventos del Masters del Champions Tour de VALORANT; y el Champions de VALORANT. Esta colaboración también incluye el Challengers de Norteamérica de VALORANT.



Verizon también es un importante colaborador del recientemente anunciado programa de VALORANT: VCT Game Changers. Este programa organizará torneos mensuales para darle a las jugadoras más oportunidades para competir en los niveles semiprofesional y local.



Esta colaboración es el último tributo del constante apoyo que Verizon ha aportado al negocio de los esports de Riot. Desde 2020, Verizon ha sido el proveedor oficial de red 5G inalámbrica de la League Championship Series (LCS), apoyando a la LCS mediante contenido de vídeo original y segmentos patrocinados en las retransmisiones. Su apoyo se amplió para incluir el First Strike de VALORANT en Norteamérica, el primer torneo oficial del novedoso shooter táctico de Riot, y el Wild Rift Invitational, el primer evento de esports de Wild Rift, en el que participaron jugadores y celebridades de la LCS.





Yvette Martinez-Rea, vicepresidenta de patrocinios y colaboraciones en Verizon, comparte: "Aumentar el alcance de nuestra colaboración con los esports de Riot nos permitirá apoyarnos en los éxitos del año pasado para seguir expandiendo nuestras oportunidades y aprovechar la potencia de la banda ultraancha de 5G con el objetivo de mejorar la experiencia de fans y jugadores tanto en LoL como en VALORANT. Además, nos enorgullece respaldar el VCT Game Changers y poder crear más oportunidades para las jugadoras de todos los niveles".



Naz Aletaha, directora de colaboraciones del equipo global de esports y desarrollo de negocios en Riot Games, afirma: "Nos encantó que Verizon se convirtiese el año pasado en uno de los colaboradores de la LCS y Wild Rift, por lo que expandir dicha relación para que incluya los eventos de esports más importantes del mundo de LoL y del VCT da valor a lo que estamos creando con los esports de Riot. Aspiramos a organizar constantemente experiencias e iniciativas inolvidables para los fans, una pasión que nos enorgullece compartir con Verizon, y nos morimos de ganas por aprovechar su experiencia y tecnología de alta gama para nuestras competiciones".



El Mid-Season Invitational (MSI) es un campo de batalla fundamental de la temporada anual de LoL Esports, en el que estrellas emergentes se labran un nombre. Se celebra entre los dos primeros splits de la temporada y, en él, compiten los mejores equipos de las 12 ligas regionales para hacerse con el título. Este año, se implementará un nuevo formato compuesto por tres fases. Comenzará con la fase de grupos, en la que los 12 equipos se dividirán en tres grupos de cuatro equipos para competir en enfrentamientos al mejor de 1 a doble vuelta. Los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a la siguiente fase, en la que los seis equipos restantes se enfrentarán de nuevo al mejor de 1 a doble vuelta. Los cuatro mejores equipos pasarán a la fase eliminatoria y jugarán unas semifinales al mejor de cinco de eliminación única antes de la final.



El Masters del VCT de Reikiavik reunirá a los mejores equipos de VALORANT de todo el mundo por primera vez, para descubrir quién se convertirá en el mejor equipo del planeta de cara a la segunda mitad de la temporada. A partir de abril, miles de equipos intentarán clasificarse en el Masters (fase 2) a través de los eventos Challengers regionales, y entre ellos se encontrarán los 10 equipos que se asegurarán un puesto en Reikiavik.





Whalen Rozelle, director sénior de esports en Riot Games, comenta: "El Masters del VCT de Reikiavik es el siguiente gran paso que tenemos que dar para convertir VALORANT en el esport de más rápido crecimiento a nivel mundial. Contamos con algunos de los fans más apasionados del planeta y nos hemos comprometido con celebrar un evento en vivo, para que puedan ver a sus equipos favoritos reunidos por primera vez".



Se pondrá en cuarentena a los equipos de ambos deportes tras su llegada a Islandia. Con el objetivo de proteger a sus jugadores, al personal y a los residentes locales, los eventos no contarán con público en directo. No obstante, se retransmitirán en directo y a nivel mundial todas las partidas del MSI y del Masters (fase 2) del VCT a través de diversas plataformas digitales.



Los fans pueden seguir a @lolesports en Twitter y visitar lolesports.com para descubrir más sobre el MSI, lo que incluye una lista de los equipos clasificados y el calendario de retransmisiones. Se pueden encontrar las novedades sobre el Masters 2 y el Champions Tour de VALORANT en playvalorant.com

