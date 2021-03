Placenta Life presenta Hyaluron Liss System: el alisado brasileño en las farmacias

Su novedoso sistema de alisado con ácido hialurónico reestructura e hidrata en profundidad, y su keratina hidrolizada aporta brillo, suavidad y elasticidad al cabello El alisado brasileño tiene cada día más adeptas. Y las razones son múltiples. La primera de ellas es que su duración no llega más allá de los tres meses, lo que permite renovar la imagen de forma temporal, no definitiva. Por otra parte, este tipo de alisado se activa con el calor (secador o plancha), no como en el alisado japonés, que quiebra las fibras del cabello dejando una melena rígida, estática y sin flexibilidad.

Y, por último, y casi lo más importante, es un tratamiento curativo capaz de salvar hasta las melenas más dañadas.

Por este motivo, la compañía Cosmética Pharma ha introducido en el canal farmacia un producto que ya está arrasando. Se trata de Hyaluron Liss System, un kit con todo lo necesario para hacernos en casa, de forma sencilla y económica, un tratamiento profesional que no solo dejará una melena lisa, si no también suave y brillante.

El nuevo Placenta Life Keratimask Professional es un tratamiento libre de formol, sales, sulfatos y parabenos y compuesto bajo una sustancia orgánica llamada ácido glioxílico. Esta alisa y desriza el cabello y, junto con el ácido hialurónico y la keratina hidrolizada, logra alinear y reducir el volumen de la melena, hidratándola profundamente.

El proceso de alisado Hyaluron Liss System, que es apto para todo tipo de cabellos, consta de tres pasos, en los que usar los tres productos que contiene el kit.

Champú: que limpia profundamente el cabello con PH alcalino 8.0 y optimiza el efecto de los tratamientos posteriores.

Tratamiento Alisante: que alinea y reduce el volumen del cabello, hidratando y mejorando profundamente el estado de la fibra capilar dañada, y evitando el encrespamiento.

Bálsamo sellador: que acondiciona con PH ácido 3.5, y es ideal para cerrar las cutículas y aportar un intenso brillo y suavidad al cabello.

El proceso no puede ser más sencillo. Tan solo es necesario lavar el cabello con el champú de limpieza profunda. Aplicar el tratamiento homogéneamente, dejar actuar durante 20 o 30 minutos, y planchar mechón a mechón con la plancha. Finalmente, y para un acabado perfecto, será necesario lavar de nuevo y, con el cabello húmero, aplicar el bálsamo de sellado, dejar actuar, y enjuagar. Listo, el resultado será una melena lisa y perfectamente cuidada al menos para dos meses.

Hyaluron Liss System es sin duda su producto estrella de Placenta Life, una marca que acaba de cumplir 30 años en el mercado internacional ofreciendo una completa gama de productos de belleza y cuidado capilar, y que cuenta con el respaldo del líder en la fabricación y comercialización de este tipo de tratamientos, Corporación Life, cuyo denominador común en todos sus productos es que son cruelty free y no contienen ni sulfatos, ni parabenos, solo aceites naturales.

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

Cuenta con seis centros logísticos propios, ubicados dos en Bollullos (Huelva), tres en Benacazón (Sevilla) y uno en Madrid que superan los 10.000 m2, y presencia en más de 1.500 puntos de venta.

Trending Import facturó en 2019 una cifra total de 8 M€, un 56% más que durante el ejercicio anterior.