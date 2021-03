Robotics crece un 20% en 2020 gracias a su plataforma VisualTime y a sus terminales de fichaje contactless

Robotics, especializada en soluciones de gestión del tiempo y control de acceso, alcanzó en 2020 unas ventas por valor de 5,8 millones de euros. Los ejes fueron su plataforma colaborativa VisualTime, que potencia la productividad también en entornos de teletrabajo e híbridos, y los terminales contactless de fichaje con control de temperatura. Robotics también incorporó el pasado ejercicio a mas de 200 nuevos clientes, llegando a 5.000 empresas y 500.000 usuarios diarios de sus soluciones La llegada de la pandemia, el confinamiento y el impulso del trabajo a distancia (teletrabajo), han supuesto un reto organizativo para la mayor parte de las empresas, además de legal. Digitalizar el tiempo de los empleados con una potente plataforma ha resultado imprescindible para dar respuesta a las nuevas medidas recogidas por los numerosos RDL aprobados.

VisualTime by Robotics es una plataforma colaborativa entre RRHH y sus equipos que permite a más de 500.000 usuarios diarios digitalizar su tiempo. Con ello, se pueden gestionar eficazmente equipos en teletrabajo o híbridos, mejorar la comunicación interna y aumentar la productividad. Además, permite optimizar el control de tareas maximizando el rendimiento y reduciendo las horas extras.

El software VisualTime ha vuelto a ser una de las palancas de crecimiento de Robotics en 2020, permitiendo a la empresa cerrar el año con un crecimiento del 20%. Después de ser la empresa de su sector que más creció en 2019, según datos del Registro Mercantil, pasando de facturar 3 a 4,9 millones, Robotics cerró el anterior ejercicio con 5,8 millones de euros de facturación Del mismo modo, Robotics ha incorporado durante 2020 a 200 nuevos clientes, aproximándose a las 5.000 empresa de 125 sectores diferentes y más de 500.000 usuarios diarios de sus soluciones.

Robotics lidera también las iniciativas de difusión normativa y best practices. Miles de empresas han confiado en los múltiples recursos que Robotics ha elaborado y difundido: conferencias online, cápsulas formativas, e-books, infografías, plantillas de acuerdos… todo lo necesario para permitir a las empresas adaptarse a la nueva situación.

Enric Blanco, director comercial de Robotics señala que “2020 se ha caracterizado por la publicación de un gran número de RDL, modificando de forma exprés muchas cuestiones relativas al tiempo de los trabajadores: teletrabajo, jornadas irregulares, ERTE, permisos retribuidos…”.

Para adaptarse con éxito a esta nueva situación, según Blanco, “VisualTime ofrece a las organizaciones una solución de Gestión del Tiempo potente e intuitiva, que permite digitalizar y conocer en qué se invierte el tiempo, para mejorar la toma de decisiones y la productividad”.

En cuanto a la situación del sector donde se desenvuelve Robotics, Blanco ha señalado que “los desafíos que presenta la crisis del Covid-19, han supuesto una oportunidad para que las organizaciones evolucionen hacia una nueva realidad donde predomina lo digital. El activo más importante que tienen las empresas es su gente, y el tiempo es el recurso más importante de las personas. Por ello, es vital digitalizar el tiempo y disponer de una solución tecnológica adaptativa que permita gestionarlo de forma ágil y eficiente”

El éxito de los terminales de fichaje biométricos contactless con control de temperatura

Otra de las claves del éxito de VisualTime en 2020 ha sido la implantación de terminales faciales de fichaje contactless de última generación, con control de temperatura. Estos equipos han permitido a las empresas mejorar sus políticas de prevención de contagios, así como mejorar su Prevención en Riesgos Laborales.

No solo permiten una identificación facial y control horario (fichaje vinculado al software VisualTime) sin tocar el terminal, incluso con mascarilla, sino que con la toma de temperatura se puede detectar uno de los síntomas más comunes, aunque no determinante, de un positivo por Covid-19, la fiebre. Una información encriptada y que en ningún caso deja registro de datos de carácter sensible, y que respeta todas las normativas que afectan a los mismos y a su privacidad.

Tal como señala David Arderiu, CEO de Robotics “más allá de la gestión del tiempo, hemos estado al lado de nuestros clientes para mejorar sus medidas de prevención laboral y hacer sus lugares de trabajo más seguros, con terminales faciales con detección de temperatura, y asesorándoles sobre cómo implantarlos y cumplir con las diferentes normativas”.

En cuanto a la posición de Robotics como referente, Arderiu ha asegurado que “nuestro afán divulgador, junto con nuestra estrecha colaboración con prestigiosas organizaciones como ESADE, Cuatrecases, UPF Business School nos ha situado a la cabeza como referentes en el mundo empresarial, ofreciendo asesoramiento incluso para las situaciones más complejas”.

Para el CEO de Robotics “el escenario es complicado para muchas empresas a nivel financiero. En Robotics, estamos muy comprometidos con el tejido empresarial, por ello, hemos destinado un Fondo de Ayudas Covid-19 para impulsar la digitalización de las empresas”.

El Cloud imprescindible en tiempos de teletrabajo

VisualTime, como garantía de seguridad, ofrece una solución Cloud, con un servicio SaaS alojado en Microsoft Azure, lo que le ha valido en 2020 el Premio al Mejor Partner en ISV de Microsoft por “el impulso a la digitalización de la gestión del tiempo en las organizaciones y su impacto social positivo, permitiendo un aumento de la rentabilidad empresarial, la mejora de la flexibilidad laboral y la conciliación de los empleados. Precisamente, alzándose como la solución perfecta en estos tiempos de teletrabajo y gestión de equipos mixtos: presenciales y en remoto”.

La empresa, dentro de su política de compromiso social, ha mantenido e impulsado su solución de registro de la jornada laboral gratuita, VisualTime Zero, por la cual ha recibido el prestigioso premio “Mejores ideas del año” de Unidad Editorial. Los buenos resultados y el liderazgo de Robotics se deben también a la apuesta realizada para impulsar áreas como marketing, posventa, comercial, I+D+i.

Sobre Robotics

Fundada en 1983, Robotics es una empresa de software especializada en el diseño e implementación de soluciones para la gestión del tiempo y el control de accesos, tanto para empresas como para administraciones. Sus soluciones incluyen el diseño y desarrollo de software propio, así como la provisión de hardware y servicios de asesoramiento en gestión y control horario.

Robotics cuenta con cerca de 5.000 clientes de más de 125 sectores distintos, desde pymes hasta grandes grupos multinacionales. Con 70 empleados y delegaciones en Sabadell (Barcelona), Madrid y Valencia sus soluciones son las más completas del mercado; Robotics alcanzó una facturación en 2020 de 5,8 millones de euros, frente a los 4,9 de 2019. La empresa ha desarrollado proyectos en el extranjero para clientes en Alemania, Marruecos, Panamá y Jordania.

Algunos de los clientes de Robotics son: Iberdrola, L’Oreal, Futbol Club Barcelona, Adidas, Fluidra, Nestlé Waters, Cortefiel, DHL, Bosch, Haribo, Bacardí, Honda, Fiat Services, Ajuntament de Palamós, Diputación de Lleida, Indo, Valencia C.F., Applus, Kärcher, Merck, Maheso, Torres, Casas, Aneto, Infojobs, La Manga Club, Argal, Datisa, el CCIB y Escada.