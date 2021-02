Schneider Electric suma sus soluciones a ÁVIT-A, el sistema integral de construcción del grupo Avintia Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 14:06 h (CET) Schneider Electric es el especialista global en gestión de la energía y automatización de edificios que aporta soluciones digitales pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. La incorporación de Schneider Electric al sistema ÁVIT-A aporta sus soluciones EcoStruxure Building Operations y Wiser, con el fin de ofrecer la mayor eficiencia durante la vida útil del edificio garantizando los niveles de productividad y confort adecuados de los ocupantes Schneider Electric, compañía líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización de edificios, se suma a ÁVIT-A, sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia, con el fin de integrar sus soluciones EcoStruxure Building Operation y Wiser, de arquitectura compatible con el IoT, de uso inmediato, abierto e interoperativo a este ecosistema de innovación, aportando eficiencia durante la vida útil del edificio que garantiza los niveles de productividad y confort adecuados de los ocupantes, con una amplia gama de servicios conectados, remotos o in situ, situados a la vanguardia del sector. Y, todo ello, en base a la firme apuesta de ambas compañías por la industrialización de la construcción, que cada día gana un mayor peso y se erige como el futuro de este sector en España.

ÁVIT-A es el sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia que conecta el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más innovadoras e integrando las soluciones específicamente desarrolladas por los partners para cada proyecto, dentro de la cadena de producción y montaje. Este sistema viene a cambiar el paradigma del sector constructor con un nuevo proceso constructivo industrial basado en un ecosistema de innovación y colaboración, con el objetivo de que casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción sean industrializados, es decir, se ensamblen en fábrica o lleguen a la obra para ser ensamblados allí.

Patricia Pimenta, Vicepresidenta de Home & Distribution Iberia en Schneider Electric, comenta que “aportaremos todo nuestro conocimiento y experiencia en digitalización energética, así como las soluciones más innovadoras para hogares y edificios sostenibles al ecosistema ÁVIT-A, con el fin de contribuir a la industrialización de la construcción eficiente y sostenible en nuestro país. Debemos tener en cuenta que en 2019 los edificios fueron responsables del 34% del total de las emisiones de CO2 producidas y es responsabilidad de todos reducirlas para dejar un planeta mejor a las generaciones futuras. Con nuestras soluciones Wiser y EcoStruxure Building Operations podemos ganar en eficiencia y sostenibilidad sin dejar de lado el confort”

Por su parte, José Ignacio Esteban, director general de Avintia Industrial, afirma que la integración de Schneider Electric en ÁVIT-A “es una magnífica noticia para ÁVIT-A, ya que Schneider Electric nos aporta su expertise en aplicaciones de software, suministro crítico de energía y redes inteligentes a través de sus soluciones digitales energéticas y de automatización, orientadas a lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad”. “Sus herramientas persiguen el máximo aprovechamiento de la energía y los recursos, un objetivo que está en el ADN de ÁVIT-A” añade.

Acerca de Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

Acerca de Avintia Industrial

Avintia Industrial es la división de Innovación y Desarrollo de Grupo Avintia, grupo industrial líder en el sector constructor-inmobiliario en España. Avintia Industrial crea e impulsa nuevas áreas de negocio, productos y servicios, para poner a disposición del mercado soluciones integrales y específicas ante la evolución del entorno y la sociedad, abanderando la modernización del sector en el marco de la industrialización 4.0 optimizando procesos y resultados, con la innovación como constante ineludible.

Dentro de Avintia Industrial se enmarca ÁVIT-A, sistema Integral de construcción industrializada, que conecta el proceso de diseño y fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más innovadoras e integrando las soluciones específicamente desarrolladas por los partners para los proyectos, dentro de la cadena de producción y montaje. Operando sobre un nuevo proceso constructivo colaborativo basado en la innovación y la calidad, generando un ecosistema de I+D+i con marcas líderes en sus respectivos sectores.

