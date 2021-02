Los cursos online crecen con la pandemia Aprender y potenciar idiomas, los cursos de diseño gráfico, descargar AutoCAD y hacer algún curso, formaciones en Excel, en marketing… Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de febrero de 2021, 17:07 h (CET) Aprender en línea es una tendencia al alza desde hace algunos años. No obstante, desde la aparición del coronavirus esta metodología de estudio ha visto un gran aumento en la inversión.



Aprender y potenciar idiomas, los cursos de diseño gráfico, descargar AutoCAD y hacer algún curso, formaciones en Excel, en marketing… con todas las posibilidades a golpe de clic, la predisposición por aprender y más tiempo libre disponible, la formación online está en crecimiento. Google, el motor de búsqueda de referencia en nuestro país, ha destacado este aumento de consultas relacionadas con el aprendizaje online. Búsquedas como “aprender desde casa”, “escuelas online”, “estudiar online”... son el pan de cada día.



Formarse en tiempos de pandemia

Con la crisis del COVID numerosas instituciones cerraron sus puertas, otras tantas impusieron restricciones, y la apuesta se centró en los cursos online. Creció la demanda, y también la inversión.



Parece que este nuevo ecosistema lo que certifica es el cambio del modelo tradicional de estudios hacia una educación descentralizada y de fácil acceso. Tal es la situación que, Formación Online, portal educativo de referencia, establece un crecimiento de la inversión y demanda en más de un 1600% para los cursos online.



¿Cuáles son los cursos más demandados?



Las formaciones que más demanda tienen en el entorno online son:



Cursos de idiomas

Los idiomas siempre están en nuestra lista de actividades pendientes. Pues con la COVID muchas personas han decidido dar el paso, ya que la inversión ha crecido un 500%. Otro de los idiomas con mucha demanda es el italiano.



Cursos de marketing

Un sector al alza con la revolución del mundo digital y las redes sociales. Con el confinamiento ha crecido la inversión de cursos de marketing hasta un 519%.



Electrónica

El crecimiento de este sector es increíble. Y es que la formación en electrónica ha superado el 1300%.



Los cursos relacionados con la robótica y otros campos de la ingeniería han dado un importante salto debido a las automatizaciones de los procesos en el sector industrial. SAP



Las soluciones de Software de Gestión empresarial. La inversión en este campo ha crecido un 550%.



La apuesta por estos cursos está incentivada por los grandes beneficios que aporta. Y es que permiten gestionar todo tipo de recursos de manera efectiva en las empresas: recursos humanos, recursos financieros, logísticos...



Excel

¿Quién no ha dicho que domina Excel y luego se ha sorprendido con todo lo que puede hacer el programa?



Los cursos de Excel han dejado de ser una asignatura pendiente para muchos creciendo su inversión en más de un 300%.



Fotografía

La formación en el área de la fotografía ha vivido un crecimiento del 750%.



Las nuevas redes sociales, junto con el intento por conseguir siempre los mejores encuadres e instantáneas perfectas ha derivado en un mayor interés en las formaciones.



Al margen de estas grandes áreas formativas, otras especializaciones como la cocina, el diseño, la salud, la nutrición, la contabilidad o la psicología, entre otros, también han visto como se ha apostado por ellas en cuanto a inversión en cursos.



Las nuevas alternativas de aprendizaje que tenemos disponibles gracias a la revolución digital han hecho que se conviertan en la metodología de estudio no solo de particulares, también de PYMES y empresas que apuestan por estos cursos para formar a su equipo.



