OnlyFans: el fenómeno mundial que ha disparado el crecimiento de una Startup española

jueves, 25 de febrero de 2021, 07:02 h (CET) La Startup OnlySearcher ha logrado convertirse en la principal fuente de información de la hermética plataforma OnlyFans y esto se debe a que su motor de búsqueda ha revolucionado la forma de encontrar cuentas en dicha red social Desde principios del año pasado está en boca de todos el fenómeno OnlyFans, y aunque sus comienzos fueron allá por 2015, hasta los inicios del 2020 apenas había logrado que unas decenas de miles de usuarios la utilizaran. De repente todo cambió a raíz del Coronavirus, y coincidiendo con la cuarentena en España, su crecimiento explotó como si de Facebook se tratase.

En la actualidad sigue creciendo a un ritmo vertiginoso con más de 15 millones de cuentas nuevas al mes y no parece que vaya a tener un final cercano ese crecimiento. La plataforma donde fans y artistas comparten contenido exclusivo parece que no tiene signos de agotamiento que indiquen que va a dejar de aumentar el número de cuentas a esta velocidad.

Debido a este crecimiento repentino y a que según numerosas fuentes ya se había convertido en un unicornio a mediados del 2020 (su valoración superó los 1.000 millones de dólares), un grupo de emprendedores madrileños pusieron el foco en esta empresa para analizarla en búsqueda de una oportunidad de negocio.

Inicialmente crearon una web que consistía en un motor de búsqueda con la finalidad de facilitar la vida de los usuarios de esta plataforma, ayudándoles a encontrar todos los perfiles de personas que tuvieran una cuenta abierta en dicha red. Pero poco a poco su negocio fue evolucionando y se dieron cuenta que tenían en sus manos algo mucho más potente. Eran capaces de ofrecer toda la información de OnlyFans que la propia empresa no comparte con los medios de información y usuarios

Con el objetivo de ofrecer toda esta información relevante tanto para usuarios de OnlyFans como para el resto de personas con curiosidad acerca de la plataforma, tuvieron que reestructura su página web y empezaron a ofrecer la información organizada y categorizada para que fuera mucho más accesible.

Sus creadores cuentan cómo fue esta evolución:

“Analizando las estadísticas de uso y las decenas de mails que recibíamos, entendimos que la información que estábamos proporcionando en la página web estaba en bruto y debía ser refinada para que fuera fácilmente consumible por nuestros usuarios. La mayor sorpresa vino cuando se nos ocurrió crear la categoría de OnlyFans gratis, que son aquellas cuentas a las que los usuarios se pueden suscribir y ver el contenido sin pagar. Esta idea tuvo una aceptación increíble y de la noche a la mañana se duplicó el número de visitas y la interacción de los usuarios con la página web.

Gracias a la gran acogida de esa categoría, decidimos seguir creando secciones que aportaran valor a los usuarios y la siguiente gran sorpresa no tardó mucho en llegar. Poco a poco entendíamos mejor que querían nuestros usuarios, y llegamos a la conclusión que demandaban poder buscar cuentas de OnlyFans por país. Esto se tradujo en volver a duplicar el tráfico diario en la web.

Dicho tráfico nos ha permitido extraer una serie de datos estadísticos y llegar a conclusiones muy interesantes, tanto que todas las semanas atendemos a medios de comunicación para darles la información concreta que solicitan para sus artículos: número de cuentas por país, total de cuentas existentes, ingresos estimados, porcentaje de fans vs Creadores de Contenido...

La opacidad de OnlyFans unida a la viralidad actual de la plataforma genera un aura de misterio que todo el mundo quiere resolver. Y nosotros tenemos la información para poder responder todas esas preguntas con datos reales en la mano.”

Con tan sólo 6 meses de antigüedad, OnlySearcher se ha convertido en la web de referencia en el sector y ya supera las 200.000 visitas mensuales de usuarios de todos los rincones del mundo.

Estiman superar el millón de visitas mensuales para finales de verano e informan que en los próximos días van a publicar nuevas funcionalidades en su web.

