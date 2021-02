Atos aumenta en 10 la potencia de supercomputación de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET

Atos anuncia que ha sido seleccionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para suministrar e instalar su tecnología informática y de almacenamiento, mediante el Concurso de "Contratación del Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra de un Sistema de Supercomputación para la AEMET" Basado en la arquitectura de supercomputación BullSequana de Atos, el nuevo supercomputador proporcionará casi diez veces más capacidad de computación que la actual, instalada en el 2014.

Este nuevo supercomputador reforzará y ampliará las capacidades informáticas actuales de la AEMET para impulsar la investigación en diferentes áreas como la previsión meteorológica, el cambio climático, la predicción de olas y respaldar su colaboración con organizaciones internacionales. Adicionalmente, apoya a la AEMET a hacer frente a los nuevos desafíos estratégicos, tecnológicos y de servicio a los que se enfrenta dentro de su Plan de Acción 2019-21; consolidando su presencia como uno de los principales centros meteorológicos de Europa.

“La disponibilidad del nuevo sistema de altas prestaciones no sólo permitirá una mayor capacidad de cómputo y una reducción en el tiempo necesario para ejecución de los modelos numéricos, sino que propiciará la optimización de los recursos, la automatización de los procesos y la aplicación de procedimientos de calidad más exhaustivos, propiciando una arquitectura más sostenible.” dijo Raúl Hilara, Telematics Coordinator of the State Meteorological Agency at AEMET.

“El que la AEMET haya renovado su confianza en nuestras capacidades tecnológicas es testimonio de nuestra experiencia y estamos orgullosos de que Atos continúe siendo su proveedor de tecnología de referencia en supercomputación, acompañándoles en los nuevos desafíos de la previsión meteorológica y el cambio climático. Este nuevo éxito refuerza nuestro compromiso como líder europeo en el sector de la meteorología" dijo José Camacho, director of HPC & Quantum computing of Atos in Iberia.

Consistirá en la instalación de dos clústeres equipados con más de 50.000 núcleos basados en tecnología de procesador AMD EPYC, con una capacidad de 5,9 PB de almacenamiento bruto, conectados por una red Infiniband de baja latencia de 200 Gbits / seg.

Para más información, visitar http://www.aemet.es/es/conocenos/recursos