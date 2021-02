Cómo tener éxito haciendo trading con Bitcoin

Estás leyendo esto porque ya conoces algo sobre Bitcoin. La popularidad de esta criptomoneda ha atraído el interés de muchas personas en todo el mundo. El mercado de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, siempre está en crecimiento. En internet cada vez más personas están invirtiendo y haciendo trading con Bitcoin.



Siempre están surgiendo plataformas como bitcoin profit que hacen mejorar la eficiencia y la velocidad de los traders. Cada vez más personas se están aventurando con facilidad en esta actividad usando estos robots de auto-trading, porque estas plataformas hacen más fácil empezar la aventura de hacer trading con Bitcoin.



Pero, ser exitoso como trader de Bitcoin requiere más que sólo una plataforma de hacer trading con criptomonedas, te ayudaría estos consejos que te guiarán en cada movimiento. Aquí tenemos unas recomendaciones útiles que te ayudarán a tener éxito en el trading de con Bitcoin.



Ahorra dinero antes de aventurarte en hacer trading con Bitcoin

No uses todas las monedas que has ahorrado por años haciendo trading con Bitcoin, esta es una las reglas más importantes a seguir si quieres tener éxito haciendo trading con Bitcoin. Los precios de Bitcoin son muy volátiles, en la mayoría de los casos, las especulaciones constituyen las bases de las decisiones de las operaciones con Bitcoin y esto lo hace una empresa riesgosa.



Así que, solo opera con dinero que estarías tranquilo si lo pierdes, de esta forma, evitarás preocuparte o estar tenso haciendo trading con Bitcoin, Esencialmente, todavía tendrías algo de dinero para mantenerte en marcha incluso si pierdes todo lo que gastaste haciendo trading con Bitcoin. Una vez que no tengas que lidiar con los pensamientos de perder potencialmente todos tus ahorros, puedes convertirte en un mejor trader evitando ventas motivadas por el pánico.



Acota tus ganancias y pérdidas

Como se apuntó, los precios de Bitcoin pueden bajar o subir mucho, para evitar decisiones impulsivas durante una alta volatilidad, establece tus límites, por ejemplo, establece el precio con el que estarías dispuesto a retirar tus ganancias o parar tus perdidas antes de operar.



Estableciendo el precio de tus metas de ganancias y de pérdidas te ayudará ser sensato cuando enfrentes presiones durante las operaciones. Por ejemplo, el precio del Bitcoin comenzará a bajar en algún momento, en ese momento, puedes asumir que el precio eventualmente subirá, de este modo, puedes decidir no vender tus bitcoins, desafortunadamente, los precios del Bitcoin pueden seguir bajando. Finalmente, te darías cuenta que habría sido mejor si vendías tus bitcoins. Estableciendo tus límites garantizas que las emociones no interfieran en tu camino.



Sin un precio de meta, te puedes volver codicioso rápidamente cuando el precio siga subiendo o esperar hasta que sea muy tarde para vender tus bitcoins.



Realiza análisis técnicos

Los traders aficionados dependen de las especulaciones y puntos de vistas del mercado cuando hacen trading, no obstante, los traders de Bitcoin exitosos han dominado los análisis técnicos, ellos saben cómo analizar las tablas técnicamente y crear estrategias para sus operaciones.



El análisis técnico implica estudiar el volumen de las tablas y utilizar los patrones para tomar decisiones de trading calculadas y fundamentadas. Para la mayoría de las personas, al principio el análisis técnico parece intimidante, sin embargo, esté análisis se vuelve muy útil una vez que lo dominas.



Mantente al día

Saber cómo hacer el análisis técnico no es suficiente, sería mejor si también estás informado sobre las noticias y eventos actuales. El precio del Bitcoin la mayoría de las veces se ve afectado por las noticias sobre esta criptomoneda, por lo tanto, sigue a los sitios web que muestran las últimas informaciones sobre el Bitcoin, las últimas noticias de las criptomonedas también influenciarán tus decisiones de operaciones con Bitcoin.



Aprende de tus errores Estás sujeto a cometer errores cuando haces trading con Bitcoin, sin embargo, no tomes tus errores como fallas, en cambio, evalúa y aprende de tus errores, descubre que estuvo mal y toma precauciones para asegurarte que no suceda otra vez. Se fuerte para que te levantes de tus errores y perdidas.



La conclusión Dominar estas recomendaciones para tener éxito en el trading con Bitcoin te ayudará a comenzar e incluso después de ganar algo de experiencia, sin embargo, debes llevar una investigación profunda para aprender más sobre hacer trading con Bitcoin. Un análisis completo del mercado es fundamental, porque las tendencias y los precios y tendencias del mercado del Bitcoin siempre están cambiando.