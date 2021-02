De Antonio Yachts presenta el D28 De Antonio CUPRA, una pieza única de su exitoso D28 Open con un look personalizado por la marca automovilística Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 16:58 h (CET) La embarcación, de 8,5 metros de eslora, ya ha recibido numerosos reconocimientos por su diseño e innovación. Ambas empresas trabajan para personalizar el prototipo del D28 que contará con un estilo más deportivo y acabados propios del ADN de CUPRA Dos empresas barcelonesas con amplia proyección internacional y un producto diferenciador unen fuerzas para el lanzamiento del D28 De Antonio CUPRA, una pieza única que nace del reconocido De Antonio Yachts D28 Open en colaboración con la marca de automóviles. La embarcación, de 28 pies, presenta un rendimiento excepcional y máximo confort en más de ocho metros de eslora. Su diseño es fruto de una apuesta por la innovación en el sector náutico y sus líneas finas y vanguardistas caracterizan a este modelo que desprende contemporaneidad.

El D28 tiene toda la cubierta al mismo nivel ofreciendo diferentes zonas de solarium con asientos y mesas tanto en proa como en popa. El alto nivel de aprovechamiento del espacio aporta una sensación de amplitud incomparable. Incluso con una capacidad máxima de hasta diez personas, el D28 es el barco de día ideal. Además, la embarcación cuenta con un motor fueraborda Mercury de 400 cv, oculto bajo el solárium de popa, para una navegación muy cómoda a velocidad de crucero.

El toque perfecto para los más deportivos lo aporta la personalización de CUPRA, ofreciendo unos acabados especiales de pintura Petrol Blue con la gráfica y elementos icónicos de la firma automovilística. Lo complementan una tapicería distintiva, detalles de iluminación y un acabado único en la cubierta que le aporta un extra de deportividad y estilo.

El resultado es un modelo espectacular en todos los sentidos que hará las delicias de los amantes de la náutica y la automoción. Un barco que no deja indiferente y sentará un precedente en el sector, siendo una exclusiva pieza de colección.

Ambas empresas son referentes en sus respectivos sectores, por lo que esta primera colaboración supone una apuesta de futuro que sienta las bases de una relación sinérgica en la que se une el mejor talento de sus equipos creativos. Es por ello que 2021 vendrá cargado de novedades para las dos marcas españolas, que ya están trabajando en versiones híbridas de sus productos y nuevos lanzamientos de cara a 2022.

Marc de Antonio- Co-fundador y responsable de diseño en De Antonio Yachts. “Es una colaboración que nos hace especial ilusión por ser dos marcas nacidas en Barcelona, dos empresas que apostamos por el diseño y la innovación como pilares fundamentales de nuestro negocio. Estamos muy satisfechos de poder unir el talento de nuestros equipos para que proyecten lo mejor de CUPRA y De Antonio Yachts”.

Stanislas Chmielewski- Co-fundador y responsable comercial en De Antonio Yachts. “El D28 De Antonio CUPRA edición única nos aportará visibilidad como marca más allá del sector de la náutica y nos reforzará en nuestra expansión internacional. Sin duda es el inicio de una colaboración muy especial que nos aportará a las dos empresas posicionamiento y proyectará el lifestyle que compartimos”.

Antonino Labate, Director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Operaciones de CUPRA. “La visión compartida entre CUPRA y De Antonio Yachts de inspirar al mundo desde Barcelona no tiene fronteras. Con esta colaboración estamos trasladando el alto rendimiento de nuestros vehículos de la calle al mar, con un estilo y diseño únicos para generar emociones. Esto es solo el comienzo, porque nuestra ambición futura es trabajar juntos en la creación de un barco híbrido”.

Más sobre De Antonio Yachts

De Antonio Yachts nace en 2012 de la pasión de sus fundadores, Marc de Antonio y Stan Chmielewski, por el mar y el diseño, con el interés de innovar creando barcos de líneas simples y vanguardistas.

Ofreciendo nuevas soluciones como los innovadores motores fueraborda ocultos para todos los modelos y aplicando conceptos que mejoran la eficiencia, la facilidad de uso y las prestaciones, De Antonio Yachts marca tendencia en el sector náutico. Por ello, la compañía se ha expandido internacionalmente con presencia en los cinco continentes y una amplia red de distribuidores exclusivos. Además, el astillero ha causado un notorio impacto en el sector y ha alcanzado un gran desarrollo en poco tiempo con una gama de 12 modelos en 4 esloras, logrando 3 nominaciones y 1 premio ganador del European Power Boat of the Year.

Más sobre CUPRA

CUPRA es una marca desafiante y alejada de lo convencional, basada en un estilo estimulante y en el rendimiento contemporáneo, que inspira al mundo desde Barcelona con vehículos y experiencias vanguardistas. Lanzada en 2018 como una marca independiente, CUPRA cuenta con su propia sede corporativa y con un taller de coches de competición en las instalaciones de Martorell (Barcelona), además de contar con una red de puntos de venta especializados alrededor del mundo.

En 2020, la marca mantuvo su tendencia positiva con un crecimiento del 11% y 27.400 vehículos vendidos, gracias al buen rendimiento del CUPRA Ateca y del CUPRA León y de la entrada en el mercado del CUPRA Formentor, el primer modelo específicamente diseñado y desarrollado para la marca. Para 2021, CUPRA quiere demostrar que la electrificación y la deportividad son una perfecta combinación con el lanzamiento de las versiones híbridas enchufables del CUPRA Formentor y de su primer modelo 100% eléctrico, el CUPRA el-Born.

Este año, CUPRA participará en la competición off-road de SUV’s eléctricos Extreme E. Además, es el partner oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona y el patrocinador premium de World Padel Tour. La Tribu CUPRA está formada por un equipo de embajadores que comparten los valores de la marca, como el portero alemán Marc ter Stegen, el piloto sueco Mattias Ekström y cinco de los mejores jugadores de pádel del mundo, entre otros.

Para más información pulsar aquí

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inmobiliaria Núcleo: "alquilar piso con inmobiliaria es todo un acierto" Ofi-Logic: "La conectividad y profesionalidad de las impresoras es la clave de una oficina eficiente" Código de Buenas Prácticas, un salvavidas para la vivienda De Antonio Yachts presenta el D28 De Antonio CUPRA, una pieza única de su exitoso D28 Open con un look personalizado por la marca automovilística Los escolares entre 6 y 12 años aprueban las matemáticas del 1º trimestre con un 7,9 de media, por Smartick