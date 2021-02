Mala Rodríguez se une a Faithless en su single 'Necesito a alguien'

Si hablar de Faithless es hablar de uno de los pilares fundamentales de la electrónica británica, hacerlo de Mala Rodríguez implica nombrar a una artista que lleva años reinando en la escena del rap en español.

Dos potentes armas musicales que ahora han unido fuerzas para regalarnos su sorprendente colaboración en 'Necesito a alguien', una revisión del single 'I Need Someone', presente en "All Blessed" (BMG, 2020), el primer disco de la banda inglesa tras 10 años de silencio.



Un tema conmovedor y lleno de emoción sobre la soledad y el aislamiento, que no podría ser más relevante en los tiempos que vivimos, y donde la cautivadora e inquietante voz de Mala Rodríguez complementa a la perfección la original de Nathan Ball.



Con 25 años de carrera a su espalda, Faithless ha ocupado durante mucho tiempo una posición fundamental en el panorama dance de Reino Unido. Su sonido combina elementos de house, trip-hop, dub y un estilo de composición basado en ritmos explosivos y eufóricos que arrasan la pista.



Sus logros cuentan su propia historia: siete sencillos Top 10, seis álbumes Top 10 (tres de ellos en el número 1), una nominación al Premio Mercury y su impresionante cuatro veces platino "Forever Faithless - The Greatest Hits". Tras un descanso discográfico de diez años, su reciente trabajo "All Blessed" se ha ganado críticas entusiastas tanto de la prensa como del público.



Por su parte, Mala Rodríguez es una de las pioneras de la música urbana en España, y ha sido la primera (y única) artista femenina en ganar tanto el Mejor Álbum Urbano como Mejor Canción Urbana en los Premios Grammy Latinos.



Se ha consolidado como una de las voces del rap en español con más ventas, ha cosechado éxito internacional con sus giras alrededor del mundo y tiene en su haber colaboraciones junto a Romeo Santos, Nelly Furtado, Calle 13, Juan Magán, Julieta Venegas, Beatriz Luengo, Lola Índigo o Ibeyi, entre otros muchos.