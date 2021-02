“La ubicación es determinante en la inversión inmobiliaria”, según Juan Carlos Briquet

Si bien existen múltiples factores que inciden en el valor de una propiedad, tal como la ley de oferta y demanda y las características y calidades de construcción de cada caso, es la ubicación, a nuestro juicio, la más determinante. Este último es un factor de peso dentro de cualquier plan de inversión en el sector inmobiliario. Incluso hay expertos que indican que la ubicación determina el precio del inmueble, la oferta y la demanda, su capacidad de comercialización y hasta su atractivo. Y no es para menos, en el mundo de hoy, donde el tiempo es un tesoro que no se puede perder en tráfico, las personas prefieren vivir en zonas de fácil acceso, donde la movilización no sea problema, así como la seguridad, los servicios y demás elementos necesarios para tener calidad de vida.

La ubicación es el único elemento invariable de una propiedad. Tú puedes remodelar, invertir en la fachada, incluso hacer que un apartamento luzca más grande, pero lo que nunca podrás modificar es la ubicación. Por tanto, es el componente que debes evaluar cuidadosamente, ya que de él se desprende gran parte del atractivo de un inmueble y, por tanto, gran parte de su comercialización.



Dos tipos de ubicaciones dentro del mercado

El experto en inversión inmobiliaria Juan Carlos Briquet Mármol, recalca la importancia de la ubicación y añade que existen dos tipos de localización que se deben estudiar al momento de hacer una inversión en el sector inmobiliario. “Hay dos tipos de ubicaciones: una externa y otra interna. La ubicación externa tiene que ver con el país propiamente: su sistema político, las medidas fiscales, la inflación, corrupción, fortaleza monetaria, entre otros. Mientras la interna es más con la localización puntual del inmueble, si este está en una zona con parques, jardines, centros comerciales, escuelas, farmacias. De manera que es la sumatoria de ambas localizaciones la que va a determinar la rentabilidad de la inversión, no es lo mismo tener un inmueble en Suiza que en España, o en Venezuela, como tampoco es igual tener un inmueble en Madrid que en Galicia o en Sevilla”, sostuvo.



Ubicación determina la apreciación del bien Asimismo, es importante destacar que la ubicación es también un factor que incide en la estabilidad del valor del bien. El empresario Juan Carlos Briquet Mármol nos brinda una reflexión al respecto: “La ubicación va a determinar la depreciación del bien. Dependiendo de la zona, y por supuesto de las condiciones económicas del país, el bien se devaluará más lento o más rápido, o incluso el bien podrá ganar mayor valor. Existen personas que invierten en ciudades que no son atractivas en el corto plazo, pero que se perfilan para mejorar en un futuro, esto sin duda es una apuesta, pero si la ganas podrás sacar muchos dividendos. Por otro lado, existen inversiones en zonas seguras, esto significa colocar dinero en una ubicación que ya está posicionada entre las mejores, aquí seguramente los dividendos serán menores, por los costos asociados a tener esta propiedad, pero su depreciación será mínima con respecto a otras similares”, sentencia Juan Carlos Briquet.



Juan Carlos Briquet explica la importancia de la seguridad de la ubicación

Un último elemento que se relaciona con la ubicación es la seguridad. Existen localizaciones que son más seguras que otras por diversos factores: presencial policial, accesibilidad, circulación, sistemas de seguridad internos. La inversión inmobiliaria depende en gran medida de la seguridad, la tranquilidad es algo que no se negocia, quienes compran una vivienda están dispuesto a desembolsar lo que sea, siempre y cuando se garantice la seguridad. Juan Carlos Briquet Mármol, hace una explicación sobre el fenómeno de la seguridad en el sector inmobiliario: “La seguridad puede ser el factor más determinante para decidir sobre una vivienda. Es cierto que la delincuencia pareciera ser un asunto global, pero su incidencia varía dependiendo de algunas zonas. Los grandes investigadores sobre la violencia han descubierto que este es un proceso focalizado, es decir, siempre son las mismas zonas donde se presentan la mayor cantidad de robos, hurtos, secuestros e incluso asesinatos. De manera, que al momento de evaluar la ubicación no solo debemos tomar en cuenta su accesibilidad y disponibilidad de servicios, sino también la tranquilidad que nos ofrece.



Esto último repercutirá en el precio y, por tanto, en la rentabilidad”. Existen barrios en Madrid que son más seguros que otros y eso sin lugar a duda determina el costo.



Es así como al momento de comprar o invertir en el sector inmobiliario no solo debemos centrarnos en el tipo de bien, existen otros aspectos que sin duda van a influir en nuestro éxito o fracaso en el mercado. La ubicación, como lo hemos reseñado, es uno de ellos.