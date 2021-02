Marketing digital, el impulso que necesita tu empresa para crecer online Con las herramientas actuales de análisis es posible cuantificar cuántos de los visitantes que entran a tu web acaban adquiriendo algún tipo de bien o servicio Redacción Siglo XXI

jueves, 18 de febrero de 2021, 13:27 h (CET) La llegada del coronavirus ha supuesto una profunda transformación en uestra sociedad. Ha socavado los ya viejos estilos de vida y h supuesto un duro shock en nuestras rutinas. Además y, obviamente, ha afectado a los diferentes secotres que funcionan como motores de nuestras vidas: el económico (profundas bajadas del PIB), el laboral (con una dificil situación para numerosas empresas que han tenido que prescindir de empleados) y el social (duras restricciones que llegaron incluso a un confinamiento domiciliario estricto).

Estas duras restricciones y cambios de hábitos, han forzado nuestra sociedad a una completamente más integrada al entorno digital. Lo podríamos llamar como una digitalización de la sociedad. Esto, ha generado un nuevo contexto social, que bien ya se vnía observando años atrás pero que ahora vive un comleto auge: vivimos hiperconectados a internet.

Esto ha provocado una mutación en el contexto laboral, y es que, ahora, tener presencia en internet es tenerlo todo. Serás el que primero aparezcas en las búsquedas y, esto, en la sociedad actual, no tiene precio. Si aparecer primero que tu competencia e Google, los clientes te comprarán a ti antes que a tu compteneica. Esto se llama SEO: posicionamiento web.

Ventajas del posicionamiento web Como hemos comentado con aterioridad, tener presencia en internet, te convierte en alguien. Y mejor dicho, tener una buena presencia en internet puede convertir tu tienda de barrio a la altura de las de la Quinta Manzana de Nueva York. Hoysem agencia de marketing digital es experta en posicionamiento web.

Más tráfico igual a más ventas

Estar bien posicionado significa ser alguien en Google. Y ser alguien en Google en 2021 y aparecer bien ubicado en sus resultados de búsqueda es sinónimo de tráfico. Es decir, más personas van a entrar a tu página y más personas van a comprar en ella: ya sea bienes o servicios, suscipciones, etc.... Aquí entra otra palabra clave: la conversión.

Con las herramientas actuales de análisis es posible cuantificar cuántos de los visitantes que entran a tu web acaban adquiriendo algún tipo de bien o servicio. Este dato es muy relevante, sobre todo a la hora de generar estrategias para aumentar el volumen de negocio.

Mayor presencia igual a mayor confianza Otro de los grandes beneficios de conseguir una gran visibilidad en google es que esto hará que la credibilidad de tu sitio web de cara a los usuarios y potenciales clientes sea creciente. La gente confía en Google, por tanto, si tu apareces bien ubicado en sus resultados de búsqueda, confiará en tí.

