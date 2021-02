Cómo puede ayudar el diseño gráfico a tu empresa Mediante la creación de soluciones visuales modernas y creativas, las compañías pueden mostrar su proyección como empresa y sus valores Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 18 de febrero de 2021, 12:15 h (CET) El diseño gráfico es la actividad creativa y técnica consistentes en transmitir ideas por medio de imágenes, en especial en libros, carteles y folletos. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas tecnologías, el diseño gráfico se ha trasladado a otro tipo de soportes como son las páginas web, ya que su implementación en las mismas ayudan a transmitir y organizar mejor las ideas y los mensajes corporativos



Por tanto, el diseño gráfico no sólo hace referencia a imágenes, ya que también se encarga de ordenar los diferentes elementos de una creación con el objetivo de transmitir las ideas pertinentes. Imágenes, sí, pero también textos, vídeos, códigos QR,... Cualquier elemento es susceptible de ser utilizado y combinado por parte de los diseñadores gráficos a la hora de realizar su trabajo.



Precisamente por su poder a la hora de transmitir ideas, conceptos y valores, así como su gran eficacia a la hora de captar la atención del público objetivo, el diseño gráfico se ha convertido en una técnica imprescindible en cualquier empresa. Independientemente de su tamaño, sector de actividad o facturación, todas las compañías tienen que enviar en algún momento algún mensaje ya sea en forma de cartel publicitario, anuncio en prensa, página web, póster,... Y para conseguir que sea efectivo el trabajo del diseñador gráfico es fundamental.



En España, la provincia de Málaga se ha erigido en los últimos años como un foco creativo en el campo del diseño gráfico malaga. El surgimiento de empresas especializadas en este campo que prestan servicio a compañías de la provincia pero también de todo el ámbito nacional ha convertido a la Costa del Sol en una especie de “hub” del diseño gráfico donde están los mejores profesionales de este campo.



De este modo y según las opiniones de algunos de los diseñadores gráficos que trabajan desde Málaga, vamos a ver algunos de los factores clave en los que el diseño gráfico puede beneficiar a una empresa.



Consigue la mejor presentación. La primera impresión, en la mayoría de los casos, es la que va a quedar en el recuerdo de los consumidores. Y está normalmente llega a los clientes en forma de carteles, anuncios o desde la misma página web donde buscan información de tu empresa o de tu servicio. Para dejar una huella que perdure en el usuario hay que trabajar el diseño gráfico para que transmita correctamente los valores que queremos.



¿Somos lo mismo que la competencia? Los responsables de las compañías seguramente dirán que no. Que su producto es diferente. Sin embargo, un simple vistazo por sus instalaciones, su web o su cartelería puede hacerle ver que, en realidad, la imagen que transmite es la misma que la de la competencia. ¿Cómo cambiar esa percepción? ¿Cómo conseguir que el cliente se quede con nosotros? Incluso, ¿cómo podemos conseguir que un cliente pague más por nuestros productos que por los de la competencia? La respuesta está en el diseño gráfico, en la marca y en la identidad corporativa.



Aumenta facturación y ventas. Con la distinción llegan más referencias, que se transmiten a más clientes y, en conclusión, un aumento de la facturación. Así que no lo dudes y capta la atención de nuevos clientes con un buen diseño gráfico que transmite sus valores y las ideas que quieres dejar claras. Es la mejor forma de encontrar nuevos clientes y fidelizarlos.



Mejora tu posicionamiento en el mercado. Tener una buena identidad corporativa con un buen diseño gráfico va a ayudar a incrementar tu valor como empresa. Tu posicionamiento en el mercado. El modo en el que tu empresa es percibida por los clientes. Como se suele decir, si no vendes una marca al final eres una mercancía. Y, en ese contexto, sólo podrás conseguir clientes y ventas bajando los precios.



¿Qué trabajos puede hacer un diseñador gráfico?

A la hora de conseguir todo lo anterior, los diseñadores gráficos pueden intervenir en diferentes áreas y todas son igual de importantes si tenemos claro cuáles son su objetivos y finalidad. Por tanto y, haciendo un pequeño resumen, algunas de las áreas o trabajos en los que el trabajo del diseñador gráfico es más importante son:



La página web. En el mundo en el que nos encontramos, tener una página web con un buen diseño, que sea atractivo, limpio y que facilite la navegación por parte del usuario es fundamental. Aquí debemos contar con un diseñador gráfico con acreditada experiencia.



Packaging y etiquetado. Muchas empresas no le dan la importancia que le merece a estos dos aspectos. Pero la tiene, y mucha, a la hora de distinguirse. En el caso de entregar tus productos con un paquete, mostrar nuestra marca en la caja o paquete en el que lo incluimos es clave para hacer recordar nuestra compañía en la memoria del cliente. Lo mismo sucede con las etiquetas: de originalidad y la creatividad que haya en ellas puede depender una futura compra.



Naming e identidad corporativa. El diseñador gráfico también va a ser el profesional mejor preparado para crear esa identidad visual por la que vas a ser reconocible y recordado en todo momento. Una identidad que tiene que transmitir tu valores y tu esencia.

