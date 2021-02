YBVR consigue 1,5 millones de dólares de financiación de Verizon Ventures, TCA y Wayra (Telefónica) Comunicae

miércoles, 17 de febrero de 2021, 18:00 h (CET) La plataforma de vídeo XR (realidad extendida) acelerará la implantación del streaming inmersivo en 360 grados con 5G y las capacidades de la tecnología edge computing YBVR, la plataforma de distribución de vídeo XR (realidad extendida) de nueva generación, ha anunciado hoy una financiación de 1,5 millones de dólares en una ronda pre-Serie A con la participación de Verizon Ventures, Wayra de Telefónica y Tech Coast Angels. Dicha financiación se utilizará para mejorar la tecnología de la empresa, conformar su equipo e impulsar colaboraciones clave.

Con el streaming en 360 grados, la plataforma de vídeo de YBVR mejora considerablemente la experiencia de visualización virtual. La inversión marca un importante punto de inflexión para la empresa, ya que podrá transmitir en directo vídeos de ultra alta definición 8K con tecnologías de última generación para una experiencia de calidad en todos los dispositivos y una latencia inferior a un segundo.

"Estamos muy agradecidos a nuestros inversores por impulsar el crecimiento de YBVR", afirmó Héctor Prieto, cofundador y director general de YBVR. "Estamos comprometidos con nuestros clientes y socios, con un enfoque en la monetización de las experiencias inmersivas de eventos deportivos y musicales para crear un valor transformador y generar sostenibilidad en la sociedad".

YBVR, que actualmente emite eventos como el Open de Australia 2021 en Melbourne, la temporada de fútbol americano Fan-Controlled 2021 en Atlanta y la Euroliga de Baloncesto F4 en Colonia (Alemania), proporciona una experiencia de visualización totalmente inmersiva para los aficionados al deporte y los asistentes a conciertos en todo el mundo utilizando cualquier dispositivo conectado. La ultra baja latencia permite a los espectadores seleccionar simultáneamente varios ángulos de cámara para una experiencia personalizada.

YBVR es capaz de proporcionar una señal en directo al instante a través de AWS Wavelength con la red de banda ultra ancha 5G de Verizon. La tecnología edge-computing móvil proporciona el ancho de banda necesario para la transferencia inalámbrica de datos desde las cámaras de 360 grados a los dispositivos de los espectadores en tiempo real.

"La plataforma de streaming inmersivo de YBVR ofrece una experiencia inigualable a los espectadores que no pueden estar presentes en el evento, permitiendo a cualquier persona acceder a un partido o a un concierto de una manera muy real", afirma Kristina Serafim, directora general de Verizon Ventures. "Verizon Ventures está encantado de apoyar el crecimiento de YBVR. Gracias al 5G y la tecnología edge-computing móvil, el streaming inmersivo tiene el potencial de transformar las industrias del deporte y del entretenimiento".

"Los nuevos formatos de vídeo, como el 8K, la realidad virtual y el vídeo en 360 grados se están convirtiendo en una realidad. Telefónica quiere estar a la vanguardia de esta tecnología, lo que significa no solo desarrollar nuevos servicios y contenidos de vídeo, sino también estar dispuestos a invertir en startups como YBVR. Wayra invirtió por primera vez en la startup en 2018 y ya hemos producido juntos la primera experiencia musical inmersiva en 360 grados con tecnología edge-computing", destaca Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Durante 2021, YBVR, en colaboración con la Federación Internacional de Bolos (IBF), retransmitirá más de 300 horas de contenido internacional en directo, lo que permitirá a millones de aficionados participar activamente en múltiples eventos de este deporte a lo largo del año, independientemente de las restricciones de distancia y movilidad impuestas por la COVID-19.

