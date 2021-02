'Arc Shield Visor' de SERVORE, lidera la globalización de los cascos para soldadura Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 14:50 h (CET) Durante más de 30 años, la empresa coreana SERVORE ha estado investigando y fabricando productos para la seguridad para soldadura. Arc Shield Visor de SERVORE lidera el sector de los cascos para soldadura SERVORE, una empresa coreana especializada en productos de seguridad para los soldadores, se estableció el 1 de octubre de 1989 y ha estado investigando y fabricando productos de la seguridad para soldadura por más de 30 años, como cascos y gafas automatizadas con protección de rayos.

SERVORE ha sido reconocida como primera empresa en Asia al desarrollar y comercializar cascos de seguridad con protección de rayos, llamado ‘Servo Glas,’ Fue la primera empresa en nacionalizar los cascos que protegen los ojos y la cara de los soldadores de los rayos dañinos, arcos y salpicaduras que salen al soldar.

En todo el mundo hay muchos soldadores profesionales que padecen enfermedades musculo-esqueléticas, porque los protectores de soldadura comúnmente utilizados pesan más de 500g. Además, muchos soldadores están luchando con la falta de equipo de protección adecuado para soldar en un espacio pequeño. Por si esto fuera poco, si el humo, el gas y el polvo de soldadura ingresan al sistema respiratorio del soldador, pueden afectar negativamente la salud.

SERVORE prestó atención a este impacto negativo en la salud de los soldadores. Con el desarrollo de 'Arc Shield', el casco protector de rayos, satisface a los soldadores y personal de seguridad con un 50% más ligero del peso que los cascos existentes aun poniendo escudo en las gafas, lo cual ayuda a prevenir las enfermedades musculo-esqueléticos que suelen sufrir los soldadores y facilita su transporte en todo momento.

Entre la serie Arc Shield, Arc Shield Visor es un casco de soldadura creado mediante la combinación de Arc Shield convencional con la banda cabeza. El cambio al reemplazar la banda de las gafas a la banda cabeza tipo casco es que está diseñada para levantar el casco incluso cuando este soldando. Usando un soporte inteligente patentado, facilitó la rotación y se puede levantar el casco jalando ligeramente hacia adelante, lo cual elimina las molestias que causa la falda de silicona y evita empañarse por dentro.

Durante más de 30 años, SERVORE ha trabajado para mejorar varios tipos de entornos de trabajo y ofrecer productos de protección de soldadura de alta calidad a través de la investigación y el desarrollo para mejorar las soluciones y técnicas necesarias. Bajo el lema 'Automatización de productos de seguridad' como empresa coreana especializada, se ha desarrollado un nuevo producto, respirador eléctrico para la seguridad de los trabajadores y la protección respiratoria en entornos dañinos de polvo y gas, el cual se espera que se lance próximamente y esté pronto en el mercado.

