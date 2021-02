La startup surcoreana bitsensing se asocia con Infineon Technologies para presentar una innovadora solución de detección en cabina Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 17:04 h (CET) El MOD620 combina la innovadora tecnología de radar de Bitsensing con los chipsets líderes del sector de Infineon Hoy, bitsensing, una startup surcoreana de tecnología de radar de imagen, anuncia una asociación con el líder mundial en soluciones de semiconductores Infineon Technologies para revolucionar la experiencia en cabina con el lanzamiento del radar MOD620 de 60GHz. El MOD620 ha sido diseñado por bitsensing y habilitado por Infineon para ofrecer una potente solución de supervisión de la seguridad en la que los conductores pueden confiar.

Según el estudio Heatstroke Deaths of Children in Vehicles (Muertes por insolación de niños en vehículos), de Jan Null, de la Universidad Estatal de San José, desde la década de 1990, el 54% de los niños que murieron en coches calientes fue porque fueron olvidados por sus cuidadores.

El MOD620 previene este tipo de siniestros al detectar eficazmente la presencia y las constantes vitales de los ocupantes del habitáculo y envia al conductor una alerta si se deja a un niño desatendido dentro del coche.

Diseñada por los ingenieros de Bitsensing y habilitada por Infineon, la solución de monitorización integral MOD620 se ajusta a los requisitos específicos del habitáculo de cualquier vehículo, ofreciendo una detección continua e ilimitada, independientemente de la ropa o las mantas.

"Nuestra asociación con Infineon demuestra el importante progreso que estamos haciendo para construir ciudades inteligentes más seguras y elevar la vida conectada mediante el diseño de soluciones de radar para todos.

Este es un momento importante en la historia de nuestra empresa, ya que hemos dedicado los últimos tres años a la ingeniería estratégica de la tecnología de radar avanzada que puede utilizar los conjuntos de chips de primer nivel existentes para abordar esta necesidad en el mercado", dijo el Dr. Jae-Eun Lee, CEO de bitsensing.

"bitsensing es la primera y única empresa coreana que puede ofrecer todos los aspectos de las soluciones de radar para automóviles. Nuestros ingenieros de primera clase han diseñado el MOD620 con el Chipset Infineon para ofrecer un nuevo nivel de confianza en la seguridad para una industria que exige excelencia, fiabilidad e inteligencia sin igual."

Para construir el principal radar de detección en cabina, bitsensing reorganizó la configuración del hardware y rediseñó la antena. La potente computación se consigue gracias a la MCU, que permite procesar y calcular los datos del radar. El MMIC transmite y recibe señales a través de ondas electromagnéticas para su detección, mientras que la antena se integra con la energía de RF de la línea de transmisión del radar en el medio de propagación y viceversa. Estos componentes trabajan juntos a la perfección para conseguir un rendimiento de radar de calibre avanzado.

"Los ingenieros de bitsensing tienen años de experiencia en la optimización de conjuntos de chips. Trabajando con la oferta de radares de última generación de Infineon, esto les permitió organizar estratégica y sistemáticamente los componentes para que el MOD620 tenga el mejor rendimiento de radar de su clase", dice el Sr. How Cheen Ng, Director de Gestión de Asociaciones y Comunicación de Marketing Digital de Infineon Asia Pacífico.

"Liderar la innovación y comprometerse con asociaciones significativas para desarrollar tecnologías de vanguardia es el núcleo de lo que hacemos en Infineon. Esta poderosa asociación produjo una solución que realmente trasciende la seguridad y crea una mejor calidad de vida para todos."

Solución versátil de un solo radar con prestaciones de seguridad

El MOD620 detecta de forma fiable la presencia y la ubicación de los pasajeros en el coche. También puede detectar en tiempo real la presencia de un niño que se haya quedado en el coche, incluso cuando éste está apagado y cerrado, así como monitorizar las constantes vitales de los ocupantes y enviar una alerta si hay alguna anomalía. Los especialistas internos de bitsensing se asociaron con varios laboratorios de las mejores universidades para obtener los datos más precisos para producir este radar que puede detectar con exactitud. El MOD620 ofrece una solución de monitorización segura, necesaria para una experiencia de conducción autónoma óptima.

Detección sin límites

El MOD620 de bitsensing capta todo el espacio de los asientos traseros manteniendo la máxima calidad para las soluciones de cabina. El campo de visión de 120 grados, combinado con el rango de detección personalizable de hasta 2,5 m, proporciona un mayor nivel de rendimiento. La preocupación por la privacidad también se elimina con el MOD620, ya que no depende de las cámaras para la detección de presencia.

Diseño de antena personalizable

La antena re- organizable en el MOD620 permite la personalización en la compensación de la longitud del canal, el campo de visión y los circuitos de adaptación para los transmisores y receptores. La experiencia única de bitsensing en el diseño de antenas personalizables permite un proceso rápido y eficiente en la adaptación de los requisitos específicos en la cabina para cualquier vehículo. El MOD620 es un radar personalizable y rentable que funciona en coches de alta velocidad, de día o de noche, sin interferir con los cinturones de seguridad.

Para ver el vídeo informativo del producto MOD620, visitar https://youtu.be/hGI7vuXEzNI. Si se está interesado en saber más sobre la oferta de soluciones de radar, visitar www.bitsensing.com.

Acerca de bitsensing

bitsensing es una empresa de tecnología de radar de imagen comprometida con la construcción de ciudades inteligentes más seguras y la elevación de la vida conectada mediante el diseño de fusiones de sensores de vanguardia y soluciones de IA que aportan un nivel de inteligencia sin precedentes a la vida inteligente.

Fundada en 2018 por experimentados expertos en automoción, bitsensing es una de las únicas startups que ofrece tecnologías óptimas que cumplen y superan el alto nivel de seguridad y comodidad que exige la industria con la tecnología de radar de grado automotriz.

bitsensing está transformando las posibilidades para traer la democratización de la vida inteligente en la movilidad, el hogar y el edificio inteligente, la robótica, la seguridad, la atención médica y más allá.

Acerca de Infineon

Infineon Technologies AG es líder mundial en soluciones de semiconductores que hacen la vida más fácil, más segura y ecológica. La microelectrónica de Infineon es la clave para un futuro mejor. En el ejercicio fiscal de 2020 (que finaliza el 30 de septiembre), Infineon obtuvo unos ingresos de más de 8.500 millones de euros con una plantilla de unas 46.700 personas en todo el mundo.

Tras la adquisición de la empresa estadounidense Cypress Semiconductor Corporation en abril de 2020, Infineon se ha convertido en una de las 10 principales empresas de semiconductores del mundo. Infineon cotiza en la Bolsa de Fráncfort (símbolo de pizarra: IFX) y en Estados Unidos en el mercado extrabursátil OTCQX International Premier (símbolo de pizarra: IFNNY).

Se puede obtener más información en www.infineon.com.

Media Contact:

Hanna Park

hanna@bitsensing.com

