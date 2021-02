Ramar FP: ventajas de estudiar online para obtener un título oficial de Formación Profesional Comunicae

En un evento ofrecido recientemente por el buscador de formación líder en el país, se constató que el sector de los cursos de formación online experimentó en el inicio de la pandemia un crecimiento mayor al 50%. En dicho evento, también participó Google for Education destacando el crecimiento de intención de búsqueda de FP Online a más del doble que antes de la pandemia. Además, otro dato importante que cabe destacar, es que uno de los factores más valorados a la hora de buscar formación es la flexibilidad, el ahorro de tiempo y el menor coste de desplazamientos.

Ramar FP ofrece la posibilidad de examinarse en toda España, trasladándose a la capital de cada provincia para que sea posible realizar la prueba, a pesar de la crisis del Covid-19.

Es por ello que el centro de formación online quiere destacar las ventajas que ofrece estudiar online y, de este modo, poder obtener un título oficial de Formación Profesional.

Titulación oficial: Sus ciclos formativos a distancia tienen el carácter titulación oficial que otorga el Ministerio de Educación y, por tanto, tienen la misma validez académica y profesional que un título obtenido de manera presencial.

Elección del horario: Una de las principales ventajas de estudiar un grado superior a distancia es que el estudiante se organiza su propio horario y decide el momento en el que le va mejor realizar las clases.

De esta manera, es fácil poder compaginar los estudios con el trabajo o la situación familiar. Los cursos de FP a distancia no son en tiempo real, por ello se adaptan al máximo a los horarios de sus alumnos.

Flexibilidad: Además de escoger los horarios, también facilitan la opción de poder hacer la matrícula modular. Así, el estudiante elige cuantas asignaturas cursar cada semestre para poder estudiar a su propio ritmo. Los cursos están disponibles las 24 horas del día, siete días por semana, además de contar con toda clase de recursos para reforzar las asignaturas más costosas.

Ahorro en tiempo y dinero: Estudiar un grado superior a distancia supone no tener que hacer desplazamientos innecesarios, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero.

Contenidos actualizados: Estudiando a distancia los alumnos tienen la posibilidad de conseguir el temario online y siempre actualizado gracias al portal virtual. Es posible acceder a todos los documentos en el momento que elijan desde cualquier dispositivo, ya que está siempre disponible en el campus.

Múltiple oferta formativa: El estudiante podrá elegir entre una gran variedad de grados superiores existentes. En este caso, los grados superiores tecnológicos están siendo los más demandados debido a la alta tasa de empleo.

Profesorado: Es posible contactar inmediatamente con ellos a través del correo electrónico, chat, foro o solicitando vídeo tutorías, lo que permite una educación mucho más directa, continuada y personalizada.

Prácticas en empresas: Realización de prácticas en las principales empresas del sector. Es aquí donde el alumnado adquiere experiencia y se adapta al entorno laboral.

Exámenes de FP Online: En este caso, facilitan a sus alumnos el poder examinarse sin tener la necesidad de desplazarse ya que en Ramar FP examinan en toda España trasladándose a la capital de cada provincia para poder realizar las pruebas.

El titular del centro, el Sr. Rafael Aparicio, inició Ramar FP en 1982 con la convicción de que “la formación profesional es y será la clave para la mejora de la inserción laboral juvenil. La modalidad online permite llevar esta convicción más allá de los muros del centro”.

Desde Ramar FP recomiendan estudiar el Grado Superior en Marketing y Publicidad o el Grado Superior en Administración y Finanzas debida a la alta demanda de empleo en estos sectores.

FP a distancia en Marketing y Publicidad

Al obtener la titulación oficial y homologada del ciclo formativo de grado superior de Marketing y Publicidad será posible trabajar definiendo y efectuando el seguimiento de las políticas de marketing basadas en estudios comerciales. Promocionar y hacer publicidad de los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromocionales necesarios.

FP a distancia en Administración y Finanzas

Con la titulación oficial y homologada del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas se trabajará organizando y ejecutando las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laboral contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

Público objetivo

La formación profesional a distancia suele ser demandada por jóvenes entre 17 y 22 años que trabajan y quieren mejorar su situación profesional. Y también para adultos entre 29 y 53 años en paro que quieren reciclarse para mejorar sus condiciones laborales o terminar sus estudios, aunque la pandemia ha ampliado este rango de edad. De esta manera pueden conseguir la titulación de una forma más cómoda y que encaja en su rutina.

A diferencia de la FP Presencial, La ley permite que los cursos de formación profesional online puedan empezar a cursarse en dos convocatorias (septiembre y febrero) dotando a los interesados de un menor tiempo de espera.

Para todos los estudiantes interesados, este mes de febrero pueden matricularse a uno de sus cursos online y no tener que esperar a apuntarse para septiembre.

El precio de la formación es de 112€/mes y se puede pagar en 3, 6 o 12 meses.

