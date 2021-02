La Calculadora de necesidad calórica, una herramienta indispensable

2020 supuso un cambio de paradigma en tal y cómo conocíamos el mundo hasta ahora. La llegada del COVID ha hecho sucumbir muestra manera de vivir y nuestras relaciones sociales. Es decir, ha supuesto un duro golpe en nuestra sociedad.

Producto de ello, y tal y como asegura un reciente estudio publicado, los españoles, en gran medida y desde la aparición de la pandemia del SARS-CoV-2, tienen mucha más preocupación por su salud que antes de la pandemia. Esto ha desembocado en que los prácticantes de algua modalidad de deporte hayn subido sobremanera en los últimos 12 meses. Ya no es extraño ver los principales parques de las ciudades españolas con regueros de gente practicando su deporte favorito, que en este caso, gana por goleada el running.

Todos conocemos las ventajas de practicar deporte con asiduidad. Mejor forma física, ayuda al sistema cardiovascular, genera tejidos musculares más fuertes y resistentes y un largo etcétera. Sin embargo, no hay que olvidar una parte de la ecuación casi tan imortante como la parte física para un correcto mantenimiento del organismo: la nutrición.

Lo que comemos es igual de importante que lo que entrenamos, y una correcta alimentación basada en una dieta rica y variada puede disparar nuestros resultados hasta límites que ni nosotros mismo spodemos llegar a creer.

No obstante, en este punto, aparece un factor clave que un gran sector de la población no comprende: el de las calorias. Y es que, las calorías no son más que una unidad de medida. Sin embargo, estamos acostumbrados a unidades de medida de peso o distancia. las calorías, por el contrario, miden la energia que consumimos.

Por ejemplo, tomando una muestra de 100 gramos, unas patatas fritas nos aportan casi 550 kcal mientras que una verdura como el pepino siquiera llega a 20.

Pero ¿Cómo puedo calcular el número de calorías que debo consumir en un día para encontrar un equilibrio entre lo que necesito y lo que busco para mi cuerpo?. Es una pregunta difícil de responder, ya que entran factores como la edad, el peso, el sexo e incluso la actividad diaria. Para ello, Calconi ha creado una calculadora de necesidad calórica para poder calcular libremente cuál debería ser tu ingesta idónea y así darle a tu cuerpo lo que nevcesita en cada momento para conseguir el contorno corporal que te hayas propuesto.