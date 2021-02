Manuel Eduardo Jiménez ganó el “Primer Premio Internacional de Cuento Guillermo Vidal”

Este pasado 10 de febrero a las 7:pm hora de Miami Florida los organizadores del “Primer Premio Internacional de Cuento Guillermo Vidal”, auspiciado por la Editorial Primigenios anunciaron los nombres de los ganadores, este premio es en homenaje al escritor cubano Guillermo Vidal (1952-2004). La premiación se realizó en directo a través de la plataforma de YouTube el premio del primer lugar fue otorgado a “Verónica vence el miedo” del escritor Manuel Eduardo Jiménez Mendoza “este cuento obtuvo 3 mil doscientos votos y 63 comentarios de los lectores del blog Memorias del Hombre Nuevo al cual accedieron más de 72 mil lectores del mundo hispano”, destacaron los organizadores del concurso, también mencionaron que “la Editorial Primigenios se honra con la participación de tantas valiosas voces al homenaje a Guillermo Vidal. Las obras participantes conformarán la antología de cuentos del Primer Concurso Internacional de Cuentos, libro que estará disponible en la primavera del presente año”.



En este enlace pueden mirar el vídeo de la ceremonia de esta premiación.



Después que dieron los resultados del concurso, Manuel Eduardo se contactó conmigo vía WahsAtpp. Felicitaciones Manuel por este premio internacional ¿Qué significa para ti haber ganado el Primer premio internacional de cuento Guillermo Vidal y a quiénes se lo dedicas?

Ganar este premio tiene varios significados para mí. Creo primeramente que es un honor poder representar a mi isla en ese concurso además de ser mi primero ganado internacional. Guardo este día como si fuera la cúspide de mi trayectoria literaria con este concurso hago un pacto de fe con los que me leen para hacer de la literatura que pueda escribir un sueño. Significa motivación significa éxitos y sobre todo confianza. En el buen Dios del cielo que me permitió ganar y en todos aquellos que me apoyan a quienes le dedico este premio conjuntamente con mi familia mi novia y mis amigos...



Su cuento “Verónica vence el miedo” retrata una realidad que viven muchas jóvenes en la actualidad: “Este cuento surge hace casi un año cuando por cuestiones de la vida tuve que ir al hospital de aquí de mi pueblo y vi dos jovencitas embarazada una que decide abortar y otra pues que decide ser madre y formar una familia. Basada en esa que intentó formar una familia y decidió por la vida escribí estas letras...” detalla el joven poeta.



Manuel Eduardo Jiménez Mendoza (nació en la Villa San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba el 16 de enero del año 2000). Estudia Lic. Educación Biología en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Pertenece al club literario unidos por el agua del poeta remediano Luis Manuel Pérez Boitel. Poemas de su autoría pueden ser leídos en la revista El diario de Laura (Argentina) así como en la revista Chontales Litterae (Nicaragua). Su primer poemario se encuentra en proceso de edición por la Editorial Primigenios y se titula Las Ciudades Pérdidas, prologado por el destacado poeta nicaragüense Marvin Salvador Calero.



Manuel Jiménez es autor de 8 poemarios inéditos 4 están por salir a la luz del mundo y son: Los suspiros de David, Hechos de sombras, El portal del intendente y Las miserias del desierto. Sobre los temas que escriben están: “las miserias humanas, la pobreza, la vida cotidiana en una isla como Cuba, la amistad, etc. En cuento toco el tema de la mujer la maternidad y paternidad, la muerte y la desesperación ante los conflictos. A la verdad soy muy diverso a la hora de escribir”.