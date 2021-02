La keniana Beatrice Chepkoech bate el récord del mundo femenino de 5 km en Mónaco ​Chepkoech tuvo que enfrentarse a los fuertes vientos que azotaron el Principado durante el primer tramo de la carrera, desarrollado por la costa, y consiguió imponerse sin oposición Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 14 de febrero de 2021, 12:29 h (CET) La atleta keniana Beatrice Chepkoech ha establecido el nuevo récord del mundo femenino de 5 kilómetros, después de parar el crono en 14:43 en la carrera disputada este domingo en Mónaco, donde el ugandés Joshua Cheptegei repitió victoria en la categoría masculina.



De esta manera, Chepkoech, de 29 años, supera la marca anterior en una carrera mixta establecida por la también keniana Caroline Kipkirui (14:48) en 2018, y también mejora en un segundo el récord de la neerlandesa Sifan Hassan en una carrera solo para mujeres (14:44) en 2017.



Chepkoech tuvo que enfrentarse a los fuertes vientos que azotaron el Principado durante el primer tramo de la carrera, desarrollado por la costa, y consiguió imponerse sin oposición. Así, une un nuevo récord mundial al que ya tenía en los 3000 m obstáculos (8:44.32), que firmó precisamente en Mónaco en 2018.



"Estoy muy feliz porque no me lo esperaba. Hacía frío y había mucho viento, pero intenté seguir mi crono y todo fue perfecto", explicó Chepkoech, primera por delante de la sueca Meraf Bahta (15:46) y la francesa Alice Finot (15:52).



Por otra parte, el ugandés Joshua Cheptegei, que estableció el récord mundial masculino en 12:51 en esta carrera el año pasado, defendió su título, completando el recorrido en 13:14. Los kenianos Bethwell Birgen (13:15) y David Kiplangat (13:16) completaron el podio de la prueba masculina.

