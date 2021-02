Una cuarta parte de los españoles no habla abiertamente sobre finanzas con su pareja, según Intrum Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 15:33 h (CET) Por sexos, a los hombres españoles les cuesta más hablar abiertamente de finanzas con sus parejas (26%), frente al 21% de las mujeres Gastos, deudas, ingresos… El manejo de la economía del hogar puede convertirse en ocasiones en una fuente de conflictos, especialmente en momentos de incertidumbre económica e inestabilidad laboral como el actual provocado por la crisis de la Covid-19. Y es que hablar de dinero es una de las conversaciones más difíciles e incómodas para buena parte de la población española.

Así lo confirma el Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum, que señala que el 23% de los españoles no habla abiertamente sobre finanzas con su pareja, un punto más que la media europea (22%).

Este informe constata que las mujeres tienen mayor predisposición que los hombres a hablar sobre las finanzas del hogar, pues al 26% de ellos les cuesta abordar asuntos cotidianos como los gastos o el presupuesto con su pareja, frente al 21% de las españolas.

Esta falta de transparencia y la necesidad de adaptarse a una nueva normalidad, en la que la incertidumbre está a la orden del día, hace que sea más importante que nunca conocer la situación económica propia, pero también la de la persona con la que se comparte el día a día. Es algo que tienen muy claro en Hungría, Letonia o Países Bajos, donde prácticamente el 80% de su población habla sobre dinero con su pareja con el objetivo de hacer una apuesta común que no naufrague. Estos datos contrastan con los alcanzados por los ciudadanos de Rumanía, donde casi 7 de cada 10 ven complicado conversar sobre temas financieros con sus parejas.

Si se analizan los datos a nivel de todo el continente, se puede observar que los jóvenes son los que se sienten más incómodos cuando hablan de temas económicos y financieros con su pareja. Tal es así que a casi un tercio (29%) de los europeos de 18 a 21 años le cuesta entablar estas conversaciones, y esta incomodidad permanece intacta hasta casi los 40 años. Aun así, la preocupación parece disiparse con la edad, pues a solo al 17% de los ciudadanos de Europa con edades entre los 55 y 64 años le cuesta hablar de estos temas con su pareja, un porcentaje que se reduce al 14% si se habla de los mayores de 65 años.

La falta de conocimientos financieros aumenta la posibilidad de conflictos de pareja

Solicitar dinero prestado que no se podrá devolver, agotar el límite de la tarjeta de forma recurrente y convertirlo en una deuda oculta para la pareja, genera conflictos y desconfianza, al tiempo que ejerce una presión adicional sobre la relación y causa incomodidad financiera. De ahí que la formación económica sea clave para tomar las mejores decisiones en pareja, algo que, según el informe de Intrum no es tarea sencilla.

Concretamente, en él se muestra cómo el 24% de los españoles afirma que su pareja tiene escasos conocimientos financieros y toma decisiones erróneas para la economía familiar, influyendo negativamente en su devenir futuro. Y 4 de cada 10 afirman que su relación mejoraría si supiesen manejar sus facturas y ahorros de manera más efectiva.

Estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de que los españoles aumenten sus conocimientos en educación financiera, pues es la única manera de sentirse seguro cuando se habla de dinero. Hay muchas maneras de conseguirlo: leer publicaciones o artículos especializados, reflexionar sobre el comportamiento financiero, utilizar herramientas digitales y, sobre todo, reflexionar y tener muy en cuenta los gastos e ingresos fijos.

Para conseguirlo, los españoles recurren a múltiples fuentes de información. Una de las más comunes es Internet, consultada por 4 de cada 10 españoles (42%), superando así a los españoles que consultan temas financieros a sus padres (29%). Solo de esta forma, informándose y adquiriendo confianza en la gestión realizada, el dinero dejará de ser tabú y se convertirá en una conversación más a tratar en pareja.

