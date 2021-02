Todo lo que tienes que saber de SAP para empezar a dominarlo

SAP es un ERP utilizado tanto por grandes empresas como por PYMES que permite administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos,... en las diferentes fases de sus modelos de negocios

Estudiar SAP no es una decisión fácil. SAP es un software de empresa con diferentes módulos especializadas en satisfacer las necesidades profesinales de los proesionales de diferentes. Por ello para responder a la pregunta de qué es SAP habría que recordar primero el significado de esas siglas: “Systems, Applications, Products in Data Processing”. Por tanto, SAP es un sistema informático que permite a las empresas administrar sus recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos,...



Los sistemas de SAP se integran en la forma de trabajar de las empresas, convirtiéndose en una herramienta ideal para cubrir todas las necesidades de la gestión empresarial. Independientemente de que las compañías sean grandes o pequeñas, las herramientas de SAP ofrecen soluciones en áreas de administración de negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad, administración de operaciones y planes de mercadotecnia, logística,...



De este modo, SAP es una solución digital global para solucionar problemas en las empresas y hacer frente a un entorno competitivo mundial. Con SAP, las empresas pueden desarrollar y perfeccionar estrategias de satisfacción al cliente, identificar cuáles son las necesidades de innovación tecnológica, mejorar en procesos de calidad..., Y todo ello con el cumplimiento de normatividad legal impuesta por las instituciones gubernamentales.



El ERP de SAP cuenta con tres versiones diferentes: SAP ERP 6.0, previamente denominada R/3, All-In-One (A1) y Business One (B1). A estas, hay que añadir la última versión de SAP S/4 Hana. La primera versión mencionada, la SAP ERP 6.0, es la diseñada para multinacionales similares a las que forman parte de la lista de “Fortune 500”. Esto se debe tanto a la complejidad de la solución como el costo asociado a esta. Por su lado, las soluciones SAP Business One y SAP All-In-One son las dirigidas para pequeñas y medianas empresas (PYMES).



¿Cuáles son los módulos de SAP?

Los módulos de aplicación de SAP son tan variados como las áreas que tiene una empresa. Por ello, para formarnos en SAP lo primero que debemos identificar es cuál es el área en la que vamos a trabajar para poder centrarnos en la solución específica de SAP. Así, encontramos los siguientes módulos de SAP:



Gestión financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales,... Controlling (CO.): Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados, centros de beneficio, etc.



Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc.



Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc.



Gestión de personal (HR): Gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación de personal, etc.



Mantenimiento (PM): Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc.



Gestión de calidad (QM): Planificación de calidad, inspección de calidad, certificado de aviso de calidad, etc.



Planificación de producto (PP): Fabricación sobre pedido, fabricación en serie, etc.



Gestión de material (MM): Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, etc.



Comercial (SD): Ventas, expedición, facturación, etc.



Workflow (WF): Soluciones sectoriales (IS) con funciones que se pueden aplicar en todos los módulos.



Según explican desde la plataforma de formación especializada en SAP www.elearning-digital.com, los módulos funcionan como si fueran “aplicaciones aparte” que se ajustan a cada departamento de la empresa. Gracias a ello, todos los departamentos tienen sus programas para gestionar las tareas y después todo se refleja en conjunto en la base de datos común, permitiendo a “los jefes ver gracias al BI (Business Intelligence) la situación de la empresa en tiempo real, mediante gráficos, informes…”, destacan.

SAP Training e-learning Digital Dentro de la oferta formativa de www.elearning-digital.com, el centro de formación cuenta en su catálogo con soluciones educativas para todas las necesidades y opciones de SAP, tanto de forma online como telepresencial y presencial:



Cursos SAP Streaming on-line: Los cursos en streaming son cursos on line que aprovechan la tecnología del centro unida a unos excelentes contenidos audiovisuales. A través de la aplicación online el estudiante puede ver las clases en directo comentadas por un instructor certificado. Esta modalidad es muy ventajosa en precios, flexibilidad, localización,...



Cursos SAP telepresenciales: Los cursos telepresenciales tienen sus propios horarios, por lo que son un poco más rígidos que los cursos online. Además, ofrecen la posibilidad de interactuar en directo con el Instructor a través de las herramientas Gotomeeting o TEAMS. las clases quedan grabadas en el aula virtual para verlas en cualquier momento.



Cursos SAP presenciales: Los cursos presenciales en grupo se forman por convocatorias y en el mismo aula se imparten las clases. En ellas se aprovecha o se activa el mismo curso on line para sacarle el máximo rendimiento 24/7.