Martín Códax elegido mejor vino blanco sin barrica Distinción otorgada por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino Jaime Ruiz de Infante

lunes, 8 de febrero de 2021, 11:44 h (CET) Los miembros de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino lo han elegido en su XII Edición los Mejores Vinos y Espirituosos de España. Para ello han tenido que decidir entre las 700 etiquetas diferentes.



En Bodegas Martín Códax, los protagonistas indiscutibles son el albariño y el Atlántico. Las brisas que llegan del océano golpean suavemente los viñedos a los que imprimen un carácter mineral y salino único, confiriendo a los albariños de esta zona una personalidad indiscutible; quizá, por ello, el Albariño Martín Códax se erige como un “Fillo do Atlántico”.



Los viticultores de Bodegas Martín Códax laboran 2.500 pequeñas parcelas distribuidas por el Val do Salnés. La diversidad de estos predios permite a Bodegas Martín Códax una clasificación de los viñedos empleando la tecnología de la teledetección, para crear vinos diferenciales basados en un único varietal.



El Albariño "MARTÍN CÓDAX", recibe su nombre del más reconocido trovador gallego (siglo XIII), cuyas poesías evocan el amor galante y la pasión por el mar. Las cantigas de “Martín Códax” son las más antiguas de todo el galaico-portugués de las que se conserva su música original. El manuscrito que las contiene, conocido como “Pergamino Vindel”, se conserva en la Biblioteca Morgan, en Nueva York.

La cata Limpio, brillante, de color amarillo limón con reflejos verdosos. Aromas de cítricos, -lima y pomelo- junto con fruta blanca de pepita como melón, pera y manzana. Matices de floralidad (espino blanco, azahar) y un fondo balsámico.



Al paladar llega fresco, untuoso, envolvente, sin abandonar sus notas de fruta blanca y cítrica. Un retronasal de intensidad persistente invita a nuevas degustaciones y es un éxito al ser acompañado de mariscadas gallegas, pescados cantábricos al horno, cocina asiática y arroces mediterráneos.



Precio medio: 10,50 €.



Bodegas Martín Códax. TLF: + 34 986 526 040. Burgáns 91. 36633-Vilariño-Cambados. Pontevedra. España.

