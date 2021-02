Luminious Sight, el truco de David Deibis que se consigue con un contorno de ojos

Del más económico a lo más exclusivo, aquí van cuatro grandes contornos que descongestionan el contorno de los ojos y, sobre todo, lo iluminan con efecto highlighter Si hay un área en la que todos se centran en mayor medida en la actualidad, ésa es el contorno de los ojos, puesto que es la zona más expuesta en una época en la que las mascarillas cubren el tercio inferior del rostro.

Y es que, cuando alguien busca un contorno de ojos, sobre todo se centra en el efecto descongestivo y de relleno, pero hay otro gesto que puede aportar muchísima luz a la mirada: acudir al efecto glow de un buen iluminador, algo que David Deibis, maquillador de Perricone MD, denomina Luminous Sight, o lo que en español sería Mirada Luminosa. ¿Y si se puede lograr este acabado con un producto específico de contorno? Esa es la clave de este artista del color que, además, lo aplica no solo antes de utilizar los productos de color: "Un contorno con vitamina C o con pigmentos minerales es una gran herramienta. Aplicado antes ayuda a que se asiente la base de maquillaje y trabaja en sinergia con ella iluminando, pero me encanta también después, sustituyendo al highlighter o como aliado de retoque cuando han pasado horas y se necesita devolver frescura a la zona", comenta el maquillador.



David Deibis lo aplica: "Con pequeños toques y ejerciendo un efecto drenaje antes del maquillado, y con gestos superficiales si es después, para aportar frescura al rostro sin arrastrar nada de producto que pueda haber ya sobre la piel". La realidad es que el actual mercado de la cosmética ofrece ahora grandes fórmulas que no solo son antiedad, hidratantes o antiinflamatorias, sino también iluminadoras. ¿Algunas de ellas? A continuación.

Illuminating Eye Balm de Medik8, 45€

Este contorno de ojos posee una fórmula que ilumina sutilmente el bajo contorno de los ojos, enfocándose en las ojeras y los signos de fatiga. Es un bálsamo ligero que cuenta con pigmentos minerales para reflejar la luz. Ayuda a mejorar la apariencia de ojos cansados, lo que resulta en un tono visiblemente más brillante. Desde la propia marca afirman que se puede aplicar debajo o encima del maquillaje, dejando los ojos nutridos, rejuvenecidos y visiblemente iluminados.



Además de iluminar, hidrata con glicerina y ácido hialurónico y descongestiona con extracto de pepino y de algas rojas. De venta en Medik8.es

Melight Eye Patches de Boutijour, 69€

Una aproximación menos habitual y que permite no usarse a diario si se va con prisas. Estos parches tratan el contorno de los ojos con un formato mascarilla de hidrogel que va infusionando sus principios a la piel, a la vez que descongestiona con su efecto frío. Cuenta con alfa-Melight, un ingrediente activo natural que se extrae de la corteza de un árbol originario de Brasil. Actúa en los receptores de los melanocitos reduciendo la irritación y la síntesis de pigmento. Por ello, es efectivo disminuyendo las manchas e iluminando la piel. Se aplica y se deja sobre el contorno de 20 a 30 minutos y se aprecia al terminar un efecto wow de luminosidad inmediata. De venta en Purenichelab.com

Illumineye C de Omorovicza, 105€

Este contorno de textura envolvente ilumina el contorno al instante gracias a su riqueza en vitaminas C, A y E, que aportan luz, tratan a medio y largo plazo la pigmentación y ofrecen protección antioxidante. Cuenta con ácido hialurónico y un complejo único de energía celular para ofrecer ese efecto glow de forma casi instantánea. Según se aplica, a los pocos segundos se ve ya una diferencia, algo que además se proyecta en el tiempo al ofrecer un tratamiento continuado con su uso diario. De venta en Perfumerías Nadia

Neuropéptide Firming & Illuminating Under-Eye Cream, 165€

Son veinte los años de investigación necesarios para crear este contorno que incluye Neuropéptidos, componentes esenciales similares a las proteínas que ofrecen un extraordinario antídoto visible contra los signos de la edad, como las arrugas, la flacidez, la opacidad y la pigmentación. Los neuropéptidos estimulan las células de la de la piel para que trabajen en sinergia a través de una estructura química altamente revolucionaria y eficaz. Además de su potente y única fórmula (de ahí su precio), cuenta con polvo de perla que le da un aspecto irisado al producto y que, luego, se funde en la piel, dejando un contorno joven, terso, hidratado y naturalmente luminoso. De venta en Esther Moreno Studio.