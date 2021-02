Ventajas, desventajas y usos del césped artificial: por CÉSPED ARTIFICIAL

El césped artificial ha gozado de una creciente popularidad en los últimos años. No es de extrañar: es mucho más cómodo que un césped clásico y queda muy bien. ¿Qué es el césped artificial, qué materiales se utilizan y cómo elegir el mejor césped artificial? ¿Qué es el césped artificial?

En pocas palabras, es una forma de alfombra que imita el césped real. El césped artificial es un producto fabricado con materiales artificiales, que puede colocarse cómodamente en cualquier superficie.

Los tipos de césped artificial creados en la actualidad ofrecen una imitación perfecta de la hierba real y, al mismo tiempo, requieren mucha menos atención, así como recursos (no es necesario comprar un cortacésped, fertilizantes y otros equipos). Por otro lado, el césped artificial necesita un sustrato debidamente preparado para garantizar una buena adherencia y el aspecto más estético del conjunto.

Muchas personas asocian erróneamente el césped artificial con un material similar a los felpudos colocados en la puerta de entrada, pero esto no es cierto. Hoy en día, los fabricantes prestan mucha atención a que el producto final sea de la máxima calidad posible.

Este tipo de superficie artificial puede utilizarse tanto en lugares públicos (como parques infantiles y campos deportivos) como en espacios privados (por ejemplo, en terrazas o incluso en pequeños jardines donde el mantenimiento de un césped real sería problemático).

En función de sus necesidades, puede elegir entre distintos tipos de superficie: con pelo más corto o más largo, y de distinta densidad. Una amplia gama de tonalidades de color también permite hacer la elección correcta en términos de estética.

Curiosamente, aunque la popularidad del césped artificial sólo ha crecido desde hace unos años en una aplicación más amplia que la del césped de los campos deportivos, en realidad se conoce desde aproximadamente mediados del siglo XX.

Se originó en Estados Unidos y se cree que su creador fue David Chaney, un profesor que impartía asignaturas textiles. Chaney trabajó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde introdujo a los estudiantes en temas relacionados con el textil.

En sus inicios, los modelos de césped artificial sólo se utilizaban en campos deportivos, pero en 1964, una escuela primaria de Rhode Island decidió sustituir el césped real por su sustituto artificial.

En los primeros tiempos del césped artificial, no logró conquistar el corazón de los atletas y de los propietarios de los clubes. Al fin y al cabo, conviene tener en cuenta que las soluciones disponibles en la actualidad se fabrican con materiales de la más alta calidad, utilizando métodos de producción tecnológicamente avanzados que garantizan un resultado final muy realista.

Sin embargo, en el siglo XX, cuando este mercado aún estaba en sus inicios y todavía se aprendía por ensayo y error, los tipos de césped no sólo eran de mucha menor calidad (más duros y mucho menos resistentes a los daños que hoy en día), sino también por el hecho de que se colocaban directamente sobre la superficie de hormigón, más propensos a causar lesiones a los jugadores debido al grado de dureza. Por lo tanto, los clubes eran relativamente reacios a utilizar este tipo de césped en sus estadios: la necesidad de tratar a los jugadores lesionados simplemente no era rentable, y los propios jugadores no querían utilizar dicha superficie.

Con el paso de los años, este tipo de hierba ha ganado en popularidad, convirtiéndose en un sustituto cada vez más popular de la vegetación viva en muchos países.

En la actualidad, existe un mercado muy amplio tanto de fabricantes como de personas que se dedican a la venta de césped artificial así como a la distribución e instalación de este tipo de superficies.

El césped artificial se utiliza no sólo en lugares como los campos deportivos, sino también como decoración en el interior de los hogares.

¿De qué está hecho el césped artificial?

En los primeros tiempos del césped artificial, se creaba sobre una base dura, y las propias fibras, que se suponía que sustituían a las briznas de hierba- se parecían más a un duro árbol de Navidad que a un césped suave. Esto significó que la popularidad de las superficies sintéticas no fue grande en los primeros años, y los fabricantes tuvieron que desarrollar continuamente las tecnologías y los métodos de producción que conocían.

Hoy en día, se utilizan materiales de mucha mejor calidad para crear tipos de césped artificial que los que se utilizaban hace apenas una década. Esto hace que sea muy duradero, estético y que también tenga un gran aspecto.

Está fabricado con fibras bastante similares a las utilizadas en las alfombras domésticas, pero con materiales mucho más resistentes a las condiciones meteorológicas. Un solo filamento es un monofilamento, y para crear un verdadero césped artificial, es necesario combinarlos en hojas, que tienen un aspecto muy realista, y además son extremadamente agradables al tacto y resistentes al pisoteo.

La mayoría de los tipos de césped artificiales se crean a partir de polipropileno o polietileno y, a veces, incluso de ambos al mismo tiempo, dependiendo del tipo de césped que se cree. Esto se debe a la gran resistencia de estos materiales y a su capacidad para resistir los daños y tener un aspecto excelente.

Es importante destacar que, a diferencia de los tipos de césped de primera generación creados en la década de 1960, los tipos de césped artificial actuales tienen una base suave y flexible.

Los productos creados anteriormente eran muy duros y podían causar lesiones a los jugadores: correr de forma prolongada sobre el césped en una base de hormigón suponía un esfuerzo importante para las articulaciones y, si se cae, el riesgo de sufrir una lesión importante aumentaba considerablemente.

Los productos más recientes, de tercera generación, incluyen este tipo de hierba, con diferentes longitudes de cerdas, pero cada vez preparada sobre una base flexible, no demasiado dura y muy duradera.

¿Dónde se utiliza el césped artificial?

Con el desarrollo actual de la tecnología para la producción de césped artificial y gracias a su aspecto muy real, este tipo de base puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar.

Los fabricantes no limitan las posibilidades de los clientes, y la instalación optima del césped artificial, su durabilidad y los requisitos no exorbitantes relacionados con su mantenimiento hacen que un número creciente de personas se decida a colocarlos.

El único requisito que debe cumplirse antes de colocar un césped artificial es una superficie debidamente preparada para ello: es decir, nivelada y relativamente dura.

Lo principal es garantizar un soporte y una distribución de la presión adecuados, así como un drenaje óptimo (en el caso de césped al aire libre expuesto a las precipitaciones).

Algunos de los lugares más populares donde se coloca el césped artificial son:

Césped artificial para balcones: en el pasado, las zonas de balcones conectadas a los apartamentos solían ser de baldosas, y de hecho lo siguen siendo hoy en día debido a los requisitos legales.

En parte, esto se debe a que los gestores de los edificios pueden exigir que la superficie esté adecuadamente protegida contra la absorción excesiva de agua, y las baldosas bien colocadas y rellenas de lechada impermeable cumplen esta función.

Sin embargo, los padres de niños pequeños quieren asegurarse de que su balcón sea más cómodo que las baldosas duras.

Por eso, cada vez más a menudo se colocan fragmentos de césped artificial sobre las baldosas. En los días más frescos del verano, mejoran el confort térmico de los niños que juegan sobre ellas, y cuando el tiempo no lo permite, son simplemente una superficie mucho más cómoda para sentarse que las clásicas baldosas.

Como el césped artificial es fácil de cortar, es fácil de colocar, incluso en zonas de balcones pequeños e incómodos, lo que hace que sea mucho más fácil crear un espacio con estilo que el césped natural Césped artificial para terrazas: las terrazas también se cubren cada vez más con césped artificial. Al igual que las terrazas, ofrecen una gran protección contra el frío del suelo y son la base ideal para los juegos de los niños.

Además, permiten pasear cómoda y agradablemente por la terraza sin necesidad de llevar zapatos. También es una gran solución para "extender" el jardín hasta la casa: especialmente adecuado si el jardín no es muy grande y se quiere aumentar la superficie.

Colocar césped artificial en la terraza también puede ser una gran idea para los padres con bebés que gatean por todas partes y son realmente difíciles de sujetar: una superficie así es mucho más agradable para los pies y las manos y también proporciona un mejor agarre que, por ejemplo, las baldosas, sobre las que un niño pequeño podría resbalar fácilmente Césped artificial para jardines exteriores: el césped artificial también es muy popular en jardines pequeños y despejados.

En estos lugares, el cuidado del césped natural es realmente problemático: utilizar un cortacésped en una zona pequeña puede ser más problemático que en los jardines grandes, debido a la necesidad de girar frecuentemente el cortacésped y también de utilizar una recortadora en todas las plantas Campos de juego (campos de fútbol, pistas de tenis y otros): El césped artificial en campos deportivos son superficies utilizadas para los juegos de equipo y tendrán un aspecto mucho mejor si se cubren con césped artificial.

También serán mucho más resistentes a los daños que se producirían con el césped real: es mucho menos resistente al pisoteo frecuente y al uso intensivo.

Además, en caso de lluvia y otras condiciones meteorológicas adversas, la superficie artificial no sufre daños. Su ventaja adicional es el hecho de que puede utilizarse durante todo el año Parques infantiles: este tipo de superficie se utiliza cada vez con más frecuencia en diversos tipos de parques infantiles: en escuelas, guarderías o urbanizaciones.

La ventaja indiscutible de esta solución es el hecho de que tiene un aspecto impecable independientemente de la estación del año: incluso en otoño o invierno, cuando el césped natural "se duerme" y no tiene el mejor aspecto -la hierba seca y gris resulta antiestética en comparación con la superficie sintética siempre verde.

También cabe mencionar que este tipo de césped minimiza el riesgo de que los niños pequeños se lesionen, por ejemplo, con piedras o basura, como palos o fragmentos de vidrio roto, que salen disparados del suelo.

Con un césped artificial, ese riesgo no existe porque la tierra está separada de la superficie. Todos estos lugares son sólo ejemplos de ubicaciones para un césped artificial. En principio, gracias al desarrollo de la tecnología, este tipo de superficie puede utilizarse en cualquier lugar distinto de los indicados anteriormente, por ejemplo, en un invernadero o en jardines públicos o privados muy grandes.

El lugar depende únicamente de la imaginación del comprador y de sus necesidades, que pueden ser completamente diferentes. Debido a la capa inferior aplicada, cuya estructura se asemeja al sustrato de una alfombra, en principio, el césped artificial también puede utilizarse en interiores (tanto domésticos como de otro tipo).

La única limitación se refiere a la superficie bajo el césped: para que el césped artificial tenga un buen aspecto, el suelo (o cualquier otro tipo de superficie) debe estar lo más nivelado posible. De lo contrario, el agua de lluvia puede escurrirse en un solo lugar, creando charcos antiestéticos y difíciles de secar que no sólo tienen mal aspecto, sino que pueden hacer que el césped se degrade o se desprenda (en caso de lluvias especialmente intensas).