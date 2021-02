Paracelso Sagasta, pionero en aplicar láser mediante ablación térmica para tratar el cáncer de próstata Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 14:24 h (CET) Paracelso Sagasta, perteneciente al grupo Cruz Blanca, ha sido el primer centro médico en España en aplicar el tratamiento de la terapia focal mediante ablación térmica con láser. Esta técnica reduce el riesgo de sufrir efectos secundarios, además de dejar atrás las convencionales técnicas de extirpación y radioterapia. Y es que el cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en hombres y el más diagnosticado en nuestro país. Por ello es importante incorporar avances en el diagnóstico precoz El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente en hombres y el más diagnosticado en España, superando los 31.000 casos por año, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Además, figura como la tercera causa de muerte en varones a nivel europeo; bien es cierto que el 85% de estos pacientes en nuestro país sobreviven más de 5 años, como apunta la Sociedad Española de Oncología Médica.

Por todo ello, es sumamente importante incorporar avances en el diagnóstico precoz y así Paracelso Sagasta, perteneciente al grupo Cruz Blanca, ha sido el primero en Zaragoza y en el resto de España en aplicar el tratamiento de la terapia focal mediante ablación térmica con láser.

La técnica más innovadora de España

Esta técnica permite delimitar con exactitud los márgenes de la zona afectada por el tumor sin dañar otras áreas colindantes de la próstata. A diferencia de terapias convencionales (radioterapia o método quirúrgico), la terapia focal mediante ablación térmica con láser, reduce el riesgo de sufrir efectos secundarios, tales como incontinencia urinaria e impotencia.

A la precisión diagnóstica se suma la necesidad de desarrollar tratamientos mínimamente invasivos y libres de efectos secundarios producidos por abordajes terapéuticos convencionales como la extirpación de la próstata (Prostatectomía Radical) o la Radioterapia en cualquiera de sus modalidades.

Diagnóstico previo al láser

Antes de la utilización de la innovadora técnica láser, el paciente debe someterse a una biopsia prostática robotizada por fusión para detectar con precisión el tumor.

El doctor Jorge Rioja, urólogo de Policlínica Sagasta y experto en el tratamiento del cáncer de próstata, apunta que “la biopsia prostática por fusión mediante el Robot Artemis es un elemento diagnóstico esencial para localizar el tumor de forma precisa”.

Cruz Blanca es el primer y único grupo médico en utiliza el Robot Artemis, un equipo robotizado de última generación que permite puncionar en una sola intervención las lesiones de próstata. Este robot fusiona imágenes de ecografía y resonancia magnética (RM) que permiten detectar y delimitar con precisión los nódulos sospechosos.

Fusión de Robot Artemis y láser mediante ablación térmica

En el caso que el diagnóstico de estos nódulos fuera positivo, se procedería a su eliminación. Esto se consigue utilizando ambas técnicas a la vez, así el robot guía al láser hasta el foco de la lesión para realizar una terapia lo más focal posible y con menores efectos secundarios.

“El tratamiento se realiza en una única sesión de 30 minutos de duración, de manera ambulatoria y sin sondaje. Además, exige una mínima convalecencia por parte del paciente y deja mínimas secuelas”, concluye Rioja.

Sobre Cruz Blanca

El centro médico Paracelso Sagasta está integrado por dos edificios, la Policlínica Sagasta (c/ Lagasca, 3) y Paracelso Diagnóstico Médico (c/ Mariano Royo, 21), ambos referentes en los métodos más innovadores de diagnóstico por la imagen en Zaragoza.

La famosa Policlínica Sagasta perteneció a los reconocidos doctores Rioja hasta principios de 2015, fecha en la que fue adquirida por el grupo sanitario Cruz Blanca.

