La bendición del mercado de ocasión, el coche del Papa por menos de 30.000 euros En el mercado de usados es posible comprar a precios asequibles automóviles que te hagan sentir como un rey o un jefe de Estado Redacción Siglo XXI

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:11 h (CET) El vehículo de ocasión no es solo una opción inteligente, sino que además tiene un fuerte componente aspiracional, de modo que algunos conductores pueden sentirse como un líder mundial con la ventaja de ser ellos mismos quienes lo conducen y no un chófer. Así, es posible conducir el Mercedes-Benz Clase G en el que viaja el Papa Francisco cuando sale del Vaticano por menos de 30.000 euros, según datos del portal especialista de automoción AutoScout24.

En el mercado de ocasión, la caída de ventas por culpa del coronavirus será prácticamente la mitad que en el de vehículos nuevos, en un momento en el que el precio manda en las decisiones de compra. Por ello, muchos compradores pueden acceder a un segmento habitualmente inaccesible como el Premium gracias al VO, de tal modo que es posible saludar a los peatones desde la carretera a bordo del Bentley Arnage R en el que viaja la reina Isabel II y los miembros de la Casa de Windsor, por un precio en torno a los 35.000 euros.

Dentro de nuestras fronteras, si bien el camino hacia la Moncloa está repleto de curvas y baches, resulta más cómodo desplazarse por la vida a bordo del Audi A8 que ahora utiliza Pedro Sánchez y antes Mariano Rajoy, cuyos modelos más económicos pueden comprarse por menos de 2.000 euros, aunque los más caros escalan hasta los 137.000 euros.



Asimismo, los más afrancesados pueden -a precio prácticamente de saldo- colgarse la etiqueta glamurosa y elegante del presidente Emmanuel Macron, ya que el DS7 Crossback está disponible a partir de 25.500 euros.



Y en otro país colindante, Marruecos, el lujo, el estilo y la seguridad viajan en Mercedes, por lo que un conductor ajeno a la política puede acudir a AutoScout24 y acceder a modelos de la Clase S como el del primer ministro Saadeddine Othmani por 2.400 euros.



Según Isabel Gª Casado, directora de Marketing, Comunicación y Contenidos de AutoScout24, "el mercado de VO es un granero de ofertas y permite cubrir como ningún otro las aspiraciones de los conductores respecto a su movilidad, pudiendo incluso acceder a coches que habitualmente usan líderes mundiales, con la ventaja de que esta alternativa es mucho más duradera que una legislatura".

