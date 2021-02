El 42% de los conductores interesados en comprar un vehículo se inclina por uno de menos de cinco años Según una encuesta realizada por niw.es a 500 personas, el coche de ocasión refuerza su posición en la intención de compra Redacción Siglo XXI

miércoles, 3 de febrero de 2021, 11:38 h (CET) Hasta un 42% de los conductores interesados en comprar un vehículo se inclina por uno de menos de cinco años, según datos de niw.es, la plataforma para comprar de forma innovadora vehículos de menos de cinco años de concesionario, extraídos a través de una encuesta que la plataforma ha hecho con Google. De estas cifras, el 21% de las personas que consideran adquirir un coche en este momento, se lo comprarían de km0 o de menos de un año de vida; mientras que un 20% afirma que adquiriría un vehículo de menos de cinco años, indican los datos. Estas conclusiones sitúan a la plataforma digital en una posición competitiva al dar servicio a un segmento con alta demanda de público.



El portal ha obtenido estos datos a partir de una encuesta realizada a 500 personas, que ha servido para analizar el perfil de los compradores de automóviles en un momento en el que el coche de ocasión ha reforzado su posición en la intención de compra de numerosos conductores. Siguiendo esta línea, el 60% de las personas interesadas en la adquisición de un vehículo busca una solución diferente a la compra de un coche nuevo.



A la hora de elegir un automóvil, la primera variable indiscutible para los compradores es el precio, pero los consumidores también tienen en cuenta otros aspectos. Así, más del 30% de los encuestados han elegido fiabilidad y seguridad y concesionario como su segundo factor a tener en cuenta, características propias de un concesionario y que también incluye niw.es. Por su parte, el combustible y la gasolina, en especial por las emisiones, es la tercera variable más valorada.



Impacto del COVID en las preferencias de compra Asimismo, es importante resaltar que la pandemia ha cambiado el interés de compra de los usuarios. La encuesta refleja que, en este momento, el 40,7% de los compradores ha cambiado de opinión en cuanto a la elección del vehículo. Antes se hubiesen decantado por un coche nuevo, pero ahora se valoran más las oportunidades de los coches usados. El impacto del covid ha hecho también que gran cantidad de compradores retrasen su compra (27,4%), casi el doble de las personas que han preferido adelantarla (13,3%). Impulsados también por este escenario, casi un 20% de los consumidores prefiere moverse en coche que en transporte público, por la seguridad que proporciona.



“Antes de la pandemia, el segmento de vehículos de ocasión, sobre todo los de menos de cinco años, ya tenía un lugar preciado entre los compradores, pero, en este momento se ha convertido en una vía de movilidad de mayor peso e interés, tanto por los precios competitivos para muchos usuarios como por la calidad del producto, que cuenta con unas prestaciones que distan muy poco de un vehículo nuevo”, afirma Ignacio de Benito, presidente del consejo de administración de niw.es. Por otro lado, hay que señalar que las comparativas entre coches y el ahorro de tiempo juegan un gran papel en el proceso de compra de cualquier consumidor. Aún así, en un futuro más a medio plazo, otras soluciones de movilidad punteras empiezan a situarse en la cabeza de los más jóvenes o de los conductores con residencia en las grandes ciudades. Casi un 30% considera comprar un coche a través de renting, mientras que alrededor del 25% están ya interesados en modelos de suscripción que les permitan tener flexibilidad y no les comprometa financieramente.



La encuesta también revela el relevante rol que cumplen las plataformas digitales. Así, los resultados manifiestan que un 24% de los consumidores se compraría un vehículo 100% online y que los incentivos son primordiales para impulsar a los usuarios a la compra virtual. En este caso, un 30% de los compradores indica que se decantaría por la adquisición digital de un coche con determinados alicientes. Entre ellos, el más grande sería el de conseguir mejores precios u ofertas, así como la posibilidad de comprar el coche a domicilio. Además, la primera fuente de información consultada para la adquisición de un vehículo ya es internet. Un 74% de los consumidores considera la red su primera vía para documentarse.

