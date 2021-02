Northgate lanza Flexing, su renting flexible para particulares Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 14:42 h (CET) España es el primer mercado en el que la multinacional ofrece su renting flexible a particulares. La compañía prevé invertir 100 millones de euros en los próximos tres años y que en este plazo entre el 20% y el 25% de su cartera de clientes provenga de particulares Northgate Renting Flexible, compañía líder en el ámbito de la movilidad profesional y pionera en renting flexible, anuncia el lanzamiento de Flexing, su nuevo producto para particulares a través del que pondrá a disposición de cualquier consumidor la flota de 55.000 vehículos que la compañía ya ofrecía a empresas y autónomos. La contratación será 100% digital y el alquiler será 100% flexible ya que, con solo un mes de duración mínima, no tendrá ni entrada ni penalizaciones por devolución o cambio de vehículo, ofreciendo de esta manera a sus usuarios la posibilidad de alquilar un vehículo en función de sus necesidades de cada momento, un servicio nuevo dentro del sector de compañías de renting tradicional.

La multinacional ha elegido España como el primer país en el que ofrecer su renting a particulares, un segmento con gran potencial ya que, debido a las nuevas pautas de consumo y a la incertidumbre sanitaria y económica, la compañía prevé que el consumidor particular opte cada vez más por el renting frente a la propiedad o a otros modos de transporte.

Northgate prevé invertir en la que es su cuarta área de negocio un total de 100 millones de euros en los próximos tres años, incluyendo la adquisición de vehículos de última generación, la implantación de dispositivos de telemetría, así como el desarrollo realizado en la plataforma tecnológica que permite a cualquier particular acceder a un vehículo de forma digital. En ese plazo de tiempo, estiman que entre el 20% y el 25% de clientes vengan del segmento de particulares.

Según Jorge Alarcón, Consejero Delegado de Northgate en España, “con Flexing Northgate se convierte en un auténtico operador integral de movilidad, lo que permitirá a sus clientes optar por el renting flexible tanto en su movilidad profesional como personal. De esta manera pueden decidir en todo momento con qué vehículo moverse, sin penalizaciones, sin los costes asociados a la propiedad y sin tener que adquirir compromisos en un momento de gran incertidumbre tanto sanitaria, económica como tecnológica, dadas las dudas sobre qué vehículos cumplirán los estándares ambientales para poder circular por zonas urbanas, cada vez más restringidas”.

“El renting para particulares va al alza en España”, afirma Alarcón. “Según datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos, en 2020 los particulares fueron el segmento de clientes que más incrementaron su peso en el parque de vehículos de renting, con un crecimiento del 28%. En un momento en que el pago por uso está cada vez más generalizado, se estima que las cifras no dejarán de crecer, y que los consumidores optarán por compañías que ofrezcan productos realmente flexibles. En ese contexto, Northgate parte con la ventaja de llevar más de 30 años ofreciendo renting flexible a empresas y autónomos y de contar una red de 28 delegaciones que permiten suministrar un vehículo en cualquier punto de España de una forma ágil y cercana, incluso la entrega a domicilio y proveer el mejor servicio desde los talleres de los que disponemos en cada delegación”.

