GBM Coin, un nuevo tipo de criptomoneda ecológica Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 12:58 h (CET) Llega un nuevo tipo de criptomoneda para proteger la jungla amazónica de Argentina Ahora va a ser posible proteger la biosfera desde cualquier casa. GBM coin ofrece la oportunidad de proteger un m2 de biosfera, es decir, un m2 de tierra virgen en la selva amazónica de la provincia de Misiones en la Argentina, a través de la adquisición del token virtual Green Bond Meter coin (GBM coin).

Heimdall Technologies.OÜ, empresa con base en Tallin (Estonia), Nideport S.A, situada en Uruguay lanzan al mercado financiero GBM, una solución sin precedentes y disruptiva para quienes quieran invertir en criptomonedas mientras contribuyen a preservar el medioambiente. El origen de la iniciativa no es casual: tiene como casa matriz a Tallin, la capital europea de la innovación, donde surgieron reconocidas empresas tecnológicas como Skype. Cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por más de 50 profesionales de Argentina, Uruguay, España y Estonia, expertas en tecnología y finanzas, entre otras especialidades, reunidas bajo una misma iniciativa.

Al cabo de un año, este criptoactivo generará un bono de carbono (GBM bono), con el que no solo se realizará un aporte a la conservación de esta zona natural que corre peligro de extinción, sino que también se podrá ganar dinero a partir de una baja inversión. El objetivo es lograr, en un plazo de 10 años, la incorporación de tierras hasta alcanzar 1 millón de hectáreas en 10 países, no solo de selvas, sino de otros sumideros de carbono. En un primer momento se ha comenzado con un aserradero en la selva Paraenense, casi completamente destruida en Brasil y Paraguay.

Dicho aserradero posee 25,000 Ha, de las cuales, por suerte, sólo se talaron 2,000 ha, y cuya recuperación será el primer objetivo. El campos está situado a 300 kilómetros de la capital provincial (Posadas) y a 200 kilómetros de la localidad de Iguazú, que acoge a las Cataratas del Iguazú, una de las 7 Maravillas del Mundo.

Quienes adquieran la cripto obtendrán una placa biodegradable junto al árbol que será plantado en la porción del terreno y recibirán un diploma y una carta de certificación que ratifican su compromiso y participación en el proyecto. En el caso de que sean empresas las que se sumen, se les otorgará la misma documentación para cada uno de sus colaboradores.

Para que los inversores puedan controlar su inversión y ver que se cumple lo acordado, GBM desarrolló un sistema tecnológico innovador que permite efectuar un monitoreo remoto de la parcela desde la web a través de su portal www.gbmcoin.io y próximamente a través de una app móvil que estará disponible en Google Play y App Store para dispositivos con sistema operativo Android e iOS. Los inversores podrán acceder a material visual del predio protegido, información geolocalizada, gráficos, estadísticas y más datos del mercado para estar al tanto de todas las novedades del mundo financiero.

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, pueden llevar un registro constante de la evolución del terreno, seguir el avance de la conformación del GBM bono y chequear que efectivamente el metro cuadrado asignado está siendo conservado. La app le ofrece al usuario un perfil por el cual accede a su cuenta y a los fondos depositados en ella.

Así, el producto combina la conservación ecológica con la adquisición de criptomonedas y bonos de carbono, de la mano de la tecnología Blockchain y el Sistema de Información Geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). “Las tecnologías implementadas son altamente seguras y transparentes, atributos que generan confianza y validez, y resguardan la privacidad de las transacciones, que no se pueden eliminar ni falsificar, ya que quedan registradas de forma permanente e irreversible una vez que fueron realizadas. Asimismo, recurrimos a otras herramientas que permiten tomar conocimiento del sitio, mediante Inteligencia Artificial, cámaras de última generación y drones que incluyen Laser Imaging Detection and Ranging para el mapeo de la zona”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.