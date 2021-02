¿Te gustan las casas cerca de la playa? La costa del sol es para ti La iglesia de Santa Ana es uno de los edificios más destacados del lugar, fue erigida en el siglo XVIII y atrae a muchos turistas cada año Redacción Siglo XXI

martes, 2 de febrero de 2021, 12:55 h (CET)

Tener una casa cerca de la playa es una excelente opción, tanto para descansar como para vivir. Si te encanta el sol y el mar ¿Por qué negarte a disfrutar de ellos todos los días? En la costa del sol existen una gran cantidad de opciones, para que puedas adquirir una propiedad que se valoriza rápidamente, y existen tantos tipos de viviendas que, definitivamente entre todas ellas, encontrarás un hogar para ti.



Manilva: Ciudad costera y totalmente disfrutable

Cargada de historia, Manilva es una de las ciudades consentidas de la Costa del Sol, pues está en el corazón de todos aquellos que la visitan, tanto por su fortaleza al resistir las continuas invasiones de piratas.



La iglesia de Santa Ana es uno de los edificios más destacados del lugar, fue erigida en el siglo XVIII y atrae a muchos turistas cada año. Sus playas son sumamente hermosas y se destaca además por su gastronomía, basada en el aceite de oliva, las uvas pasas, el queso de cabra, y por supuesto los pescados y mariscos, además de los vinos moscateles que son ya famosos en toda España.



El hecho de estar localizada cerca al estrecho de Gibraltar hace que haya estado habitada desde el Neolítico, pasando aún por los fenicios y luego por la ocupación romana, que se ve reflejada en su arquitectura.



El municipio de Manilva es bien conocido en la región por su excelente arquitectura residencial, atendiendo a las necesidades de los futuros habitantes del lugar, este aspecto está en constante mejora y, por si lo anterior no fuera suficiente, se están desarrollando muchos proyectos de vivienda en el municipio, así las Promociones de obra nueva en Manilva son aprovechadas, año tras año, por las personas que desean vivir en casas o departamentos cercanos a la playa, pues son hermosos y además, se valorizan rápidamente.



Benahavís: Cercana a grandes ciudades y también a la playa Benahavís es un municipio situado en la sección noroeste de la costa del sol. El lugar está ubicado a menos de una hora de Marbella, que es una ciudad sumamente turística de esta región. Además, debido a que tanto Marbella como los municipios y ciudades aledaños a Benahavís tiene acceso a la costa mediterránea, este municipio es ideal para quienes quieren vivir cerca de la playa, pero no directamente en la costa.



Precisamente por este aspecto, y por el hecho de contar con múltiples sitios para hacer deporte tales como campos de golf, y una gastronomía mediterránea única, Benahavís es un municipio con una economía basada tanto en el turismo como en la construcción de viviendas, las cuales, debido a que son lujosas y por su importante infraestructura hotelera, Benahavís es el municipio con más renta bruta en la provincia de Málaga.



En consecuencia, muchas constructoras ven en las ofertas de viviendas en Benahavís un negocio rentable, pues las personas están dispuestas a comprar residencias recién construidas en un municipio tan turístico como este.



Por ello, las promociones de obra nueva en Benahavís son una forma excelente de adquirir una vivienda en un municipio cercano a ciudades costeras importantes a un precio todavía mejor, logrando que tanto el comprador como el vendedor se vean beneficiados, pues el comprador, por un lado, obtiene una residencia a un buen precio y en un lugar con una buena oferta de bienes y servicios, y cercana a ciudades grandes, mientras que el vendedor, por otro lado, vende todas las viviendas que ofrece y maximiza las ganancias cuando estas obras se valorizan debido a la alta demanda que pueden llegar a tener.



