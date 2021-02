Holdem.es desarrolla la aplicación Poker Clock para organizar partidas en casa Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 08:02 h (CET) Para jugar en casa como en un torneo de poker es importante definir el tiempo que durará cada nivel de la partida. La aplicación reloj Póker Texas Hold’em de Holdem.es es el complemento perfecto al maletín de póker para organizar las partidas en casa El póker es el juego de cartas más popular a nivel internacional. Existen varias modalidades de juego, destacando entre ellas la modalidad póker Texas Hold’em, que ha ganado gran popularidad en los últimos años, también conocida como Hold’em.

Partidas de poker en casa con la app Poker Clock

Para jugar en casa como en un torneo, es importante definir el tiempo que durará cada nivel de la partida, para así establecer el ritmo de la partida antes de empezar a jugar. La aplicación reloj póker Texas Hold’em de Holdem.es es el complemento ideal al maletín de póker para organizar la partida perfecta en casa. Definir la estructura de la partida y contar con un reloj para el control de tiempo de los niveles en el Póker Texas Hold’em es tan importante como una buena baraja. Se puede prescindir del tapete, incluso de las fichas, ya que se podrían usar trozos de papel o similar en su lugar, pero sin la estructura de la partida y sin un reloj de ciegas es muy probable que la partida no tenga ritmo, convirtiéndose en una partida insulsa, o demasiado larga o demasido corta.

La app Póker Clock de Holdem.es cuenta con 3 estructuras de partidas definidas: “Normal”, para partidas con cambio de ciegas de 30 minutos, “Turbo”, para partidas rápidas con cambio de ciegas de 20 minutos, y “Deepstack”, para partidas con valores de ciegas altos. Cada una de estas estructuras se puede editar. Por otro lado, la aplicación permite crear hasta 3 estructuras desde cero, totalmente personalizadas.

El tiempo de ciegas y su valor determinan la estrategia de juego. Si no se define la estructura de la partida y no se utiliza un reloj para cronometrar los cambios de ciegas, la partida puede hacerse eterna, cayendo en el aburrimiento por una partida extremadamente lenta, o por el contrario, que la partida sea demasiado rápida al ser una partida desproporcionada en cuanto a valor de ciegas y tiempos.

Con la aplicación de Holdem.es se puede jugar en casa una partida 100% Hold’em con una estructura que permita desarrollar un juego de estrategia. El interfaz es muy sencillo e intuitivo. Se puede elegir una de las estructuras definidas o definir una estructura personalizada. Una vez seleccionada la estructura para la partida, la aplicación funciona como un reloj de tiempo de ciegas para dicha estructura. En la pantalla principal aparece la cuenta atrás del tiempo de ciega del nivel actual, el valor de las ciegas y el valor de las ciegas del siguiente nivel. También permite definir si se desea un valor de ante para cada nivel.

Aplicación Poker Clock

La aplicación Poker Clock ha sido desarrollada por Holdem.es completamente en español. Está disponible tanto para dispositivos iOS en la App Store, como para dispositivos Android en Google Play.

Sobre Holdem.es

La página web Holdem.es es la página en español de referencia en lo relativo a información, noticias y aplicaciones relacionadas con el poker online, y más concretamente con la variante Texas Hold'em.

