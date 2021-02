Nuevo récord del comercio electrónico durante las rebajas de enero, señala Gisela Intimates Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 16:06 h (CET) Las restricciones a causa de la pandemia, las facilidades de la compra por internet y, sobre todo, las grandes rebajas de las firmas de moda han sido algunas de las claves que, a juicio de Gisela Intimates, más han influido en los buenos datos del comienzo de 2021 El e-commerce sigue siendo una modalidad preferente para muchos consumidores, lo que se ha vuelto a evidenciar con los datos de récord del mes de enero del presente año que ha experimentado el servicio de Gisela Intimates, firma de referencia de lencería en la red.

Según los responsables de esta marca, que las primeras semanas de rebajas del año se encuentren entre las mejores de toda su trayectoria obedece, sin duda, al contexto sanitario, social y económico de la sociedad, inmersa en la pandemia de coronavirus que tantas limitaciones ha impuesto para tratar de contener su propagación en la población.

En muchas zonas de España, incluso, se ha experimentado un cierre de la actividad no esencial, entre la que se encuentra el sector de la venta de ropa, por lo que muchos interesados en la adquisición de estos productos tuvieron más razones para optar por la compra por los catálogos web de las prendas más sofisticadas del mercado.

Rapidez en la entrega y facilidades de cambios y devoluciones

Otro de los factores esenciales es la mejora de los procesos relacionados con esta actividad de comercio a distancia, optimizando los plazos de entrega, adaptando estos servicios a las necesidades del cliente y ofreciendo una política de cambios y devoluciones adecuada para los intereses de quienes se hacen con prendas a golpe de clics.

Por tanto, las complejidades de otros tiempos en relación con estas transacciones quedaron ya atrás y todo aquel que apuesta por el comercio electrónico disfruta, ante todo, de la ventaja de comprar desde casa (o desde el lugar en el que se encuentre).

No conviene olvidarse del papel de las rebajas en el auge del e-commerce

Que estas medidas coincidieran con grandes rebajas también ha supuesto un bálsamo para que los consumidores recurran a comprar sólo con una conexión a internet.

Así, los precios tan asequibles, potenciados por este período de ofertas propio del principio de cada año, han sido criterios que han favorecido los grandes índices de actividad en la web de Gisela Intimates, cuyo descuento es, en la mayoría de sus prendas, de hasta un 60%.

Teniendo en cuenta también la primera calidad de todas sus prendas únicas y un trato totalmente personalizado, esta web es una de las mejores opciones dentro del sector de la moda online.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.