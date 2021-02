Las mascarillas FFP2 incrementan su demanda en enero un 490% tras el aumento de contagios En las últimas semanas se ha abierto el debate sobre la posible obligatoriedad de las FFP2 en determinadas circunstancias Redacción Siglo XXI

lunes, 1 de febrero de 2021, 13:35 h (CET) La tercera ola de la COVID-19 llega acompañada de la nueva variante británica que ha propulsado el aumento de los contagios en España y en el resto de Europa. Ante la preocupación general que desencadena la pandemia, los ciudadanos ven necesario establecer todas las medidas de protección posibles para frenar la nueva cepa. Por estos motivos, según el último estudio del comparador de precios idealo.es, se ha producido un aumento de 490 % en la demanda de mascarillas FFP2 durante las dos últimas semanas de enero, con respecto a la primera quincena de 2021. Este salto descolosal demuestra el malestar general que existe en torno a la nueva variante que ya ha colapsado hospitales españoles.

El incremento de las mascarillas FFP2 se ha intuido desde noviembre de 2020 hasta enero de 2021 cuando su demanda subió en un 224,5 %, debido a las aglomeraciones navideñas y a los nuevos casos que enfrentamos en nuestro país.



En España se ha abierto un debate sobre la obligatoriedad de utilizar mascarillas FFP2 en entornos públicos, sin embargo el Gobierno todavía no se ha posicionado al respecto. Una medida que ya han adoptado países como Francia, Alemania y Austria que obligan a utilizar mascarillas FFP2 y quirúrgicas en espacios públicos quedando prohibidas las caseras, las higiénicas y aquellas de tela que no filtren más del 90% de las partículas.

