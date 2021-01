¡Las más poderosas razones para usar Bitcoin en vez de las monedas tradicionales! Existen numerosos usos destacados de Bitcoin que pueden ayudarte a obtener una gran cantidad de ganancias Redacción Siglo XXI

viernes, 29 de enero de 2021, 12:37 h (CET) La criptomoneda es una moneda virtual moderna que ahora se utiliza en todo el mundo. Con la tendencia de rápido desarrollo de las monedas digitales, han surgido numerosas criptomonedas en el mercado, pero a pesar de tantas opciones disponibles, Bitcoin ha estado dominando el mercado durante más de una década. Bitcoin es una moneda virtual descentralizada que te permite realizar transacciones en todo el mundo con un solo clic.



Bitcoin tiene un gran valor en el mercado y puedes almacenarlo fácilmente en billeteras digitales y realizar una transacción directamente a través de esta. Es irrefutable que Bitcoin es ahora bastante popular en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas aún no tienen suficiente conocimiento al respecto y dudan en invertir su dinero en esta moneda virtual.



Existen numerosos usos destacados de Bitcoin que pueden ayudarte a obtener una gran cantidad de ganancias. El trading de Bitcoin es uno de los usos más populares de esta moneda virtual y, para ayudarte, hay varios software de trading de Bitcoin disponibles, como bitcoin evolution página oficial.



Se cree que Bitcoin puede reemplazar a la moneda fiduciaria en el futuro, ya que hay varias razones que lo hacen mucho mejor que las monedas locales utilizadas en diferentes países. Algunas de las mejores razones para usar Bitcoin en lugar de efectivo están a continuación.



Mantiene tu dinero oculto El dinero es lo más importante en los tiempos actuales, y todos quieren mantener en secreto cuánta riqueza tienen. El sistema bancario moderno es bastante transparente, ya que todas sus transacciones se registran y las autoridades gubernamentales las vigilan todas. Se ha convertido en una tarea desafiante ocultar tu patrimonio y la información sobre los activos que posees.



Es una de las principales razones para usar Bitcoin, ya que es una criptomoneda descentralizada, lo que significa que no hay una autoridad que la administre o controle. Las transacciones de Bitcoin son anónimas e incluso puedes realizar transacciones internacionales sin revelar tu identidad. Puedes mantener fácilmente tu riqueza oculta al mundo usando Bitcoin.



Habilita las transacciones P2P

P2P significa peer-to-peer o “entre pares”. Bitcoin es una criptomoneda P2P, lo que significa que se puede transferir fácilmente de una persona a otra. Usualmente, cuando haces pagos con tu tarjeta de crédito o débito, hay un tercero involucrado, como el banco que verifica la transacción y mantiene un registro de la misma.



Puedes transferir bitcoins directamente desde tu billetera al receptor sin involucrar a ningún tercero. Es otra razón excelente para usar Bitcoin, ya que te permite realizar transacciones anónimas y ahorra mucho tiempo valioso. Las transacciones P2P son muy cómodas y rápidas.



Las transacciones no se pueden revertir

Si eres vendedor, esta característica de Bitcoin puede beneficiarte mucho. Si usas una tarjeta de crédito, debes saber que las transacciones con tarjeta de crédito se pueden revertir dentro de un período de tiempo específico. Esto ha hecho que muchos vendedores se enfrenten al fraude a medida que las personas compran bienes y luego revierten los pagos. No existe tal riesgo con Bitcoin, ya que las transacciones de Bitcoin son irreversibles.



Una vez que se envía un bitcoin a una persona, no se puede revertir a menos que el mismo receptor lo reembolse. Por lo tanto, si eres un vendedor, debes comenzar a aceptar pagos en Bitcoin para tus productos en lugar de tarjetas de crédito, ya que te ofrecerá una mayor seguridad y te mantendrá a salvo de estafadores.



Pagos online rápidos y anónimos

Las transacciones de Bitcoin son rápidas, eficientes y convenientes. No necesitas proporcionar ningún dato personal o de la cuenta, ya que todo lo que necesitas hacer es ingresar la dirección de billetera de la persona a la que deseas enviar bitcoins. Te permite mantener toda la información oculta y nadie puede rastrearte en función de las transacciones que hayas realizado.



Si hablamos de la moneda fiduciaria, los bancos tienen todos los detalles de sus clientes y sus transacciones. Las transacciones de Bitcoin también se almacenan en el libro mayor de Blockchain, pero solo se muestra la dirección de tu billetera, y si no le dices a nadie que la billetera es tuya, nadie puede realizar un seguimiento de tus transacciones.



