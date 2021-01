Las restricciones a la movilidad hacen subir el uso de apps de comida a domicilio

Uber Eats, Burger King y McDonald’s lideran la carrera mobile del sector Restauración y Delivery durante el último trimestre de 2020, según el índice MPIx® del sector de Restauración y Delivery, elaborado por la consultora de tecnología observacional Smartme Analytics, que monitoriza la actividad digital de miles de consumidores para identificar las compañías con mejor rendimiento digital a partir de datos como el número de usuarios activos cada mes, engagement de los usuarios con las apps y webs de los distintos competidores, demandas cruzadas, duración de las visitas, valoraciones, etc en los distintos grupos de clientes.



La nueva entrega del MPIx®, Mobile Performance Index para el sector de restauración refleja de nuevo los efectos que la pandemia, el estado de alarma y las nuevas restricciones a la movilidad, derivadas del repunte de los contagios en la denominada tercera ola de la Covid-19, tienen sobre la demanda digital del sector y muestra cómo el interés de la población española por la comida a domicilio mantiene la tendencia ascendente y da un respiro al sector volviendo a crecer de un 34,6% de la población en el Q3 a un 38,2% en el Q4 de 2020 de españoles que solicitan comida a domicilio a través de las aplicaciones móviles motivado por las limitaciones de asistencia y desplazamiento a los restaurantes.



Le viene muy bien Uber Eats, que lidera el TOP 10 y pega un subidón de 72,26 a 83,82 puntos, Burger King que mantiene la segunda posición pese a descender un -1,47% respecto al Q3 de 2020 y McDonald’s, con buenos resultados al acercarse a su principal competidor creciendo de un 66,1 a 68,24 puntos.



En la cuarta posición se mantiene Too Good to Go, que incrementa ligeramente sus resultados pasando de 62,95 a 63,78. En quinta, Glovo, con un crecimiento muy notable llegando a 55,86 (+4,78), que desplaza a Just Eat con 53,56 (-1,06). El Tenedor, para reservas en restaurantes, va perdiendo con 3,78 puntos y 38,42 en la séptima posición. En octavo lugar aparece Deliveroo con 33,1 (-0,02), que mueve a Club VIPS que sigue bajando (28,59 (-4,78)). El ranking se cierra con Telepizza, que repite su décimo lugar con 28,27 puntos, a pesar de que el especialista en pizzas pierda 3,56 puntos.