Tres propuestas para abandonar la vida de oficina

Cada día son más los jóvenes que deciden escapar de la vida de oficina. Sueldos bajos, horarios poco flexibles, tareas rutinarias. Una mezcla poco atractiva para mentes inquietas y espíritus libres.



Emprender un negocio nuevo es el sueño de un creciente sector de la población. Lo que buscan es ser sus propios jefes, tener libertad de horarios y establecer sus salarios. En definitiva, salir de la burbuja habitual del trabajo para terceros y vivir la vida bajo sus propias reglas.

Cuando los estudios llegan a su fin y comienza la búsqueda de empleo, los jóvenes aceptan de buena gana los primeros trabajos que van apareciendo. La ilusión es tan grande y las ganas son tantas que cualquier oferta les parece aceptable. Empiezan a ganar su propio dinero y se sienten dueños de sus vidas. ¿Qué más pueden pedir? Pues sí, pueden pedir más. Sólo parecen necesitar unos meses para comprender por ellos mismos que esa vida no es la que habían soñado.



Entonces llega la frustración, la apatía y la desgana. Comienza entonces una búsqueda, no ya de un nuevo empleo, sino de una nueva vida que satisfaga sus deseos más profundos. Un modelo de vivir que cumpla con sus sueños y que rompa con las normas establecidas, sin jefes ni horarios. Una vida que les permita viajar cuando quieran y vivir donde quieran. Donde la importancia resida en la libertad de opciones y no en la obediencia sistemática a un jefe.



Ideas brillantes para emprender con éxito

Tomar la decisión de abandonar un empleo estable es difícil, pero más complicado es encontrar una buena idea que permita iniciar un negocio propio con horario y salario al gusto. Algunas de las opciones más interesantes que están tomando protagonismo en el mundo del autoempleo están recogidas en este artículo. Cualquiera de ellas es válida para comenzar con un nuevo proyecto de vida.



Servicios de redacción y edición

Es un servicio cada vez más demandado por las empresas, sobre todo por aquellas que necesitan generar mucho contenido para sus medios digitales. Lo mejor de todo es que no es imprescindible contar con una formación específica para convertirse en redactor, aunque sí sea necesaria elementos como la creatividad y una buena capacidad para no cometer fallos gramaticales ni ortográficos, interés por aprender y manejo de internet, nada más.



Disponer de un ordenador portátil y de buena conexión a internet también es necesario para dedicarse a la edición y la redacción, como cabe suponer. La motivación, el trabajo duro y la perseverancia son también excelentes aliados.



Una de las grandes preocupaciones para todo el que empieza es cómo encontrar los clientes. En este sentido una estrategia que ofrece buenos resultados es comenzar trabajando para pequeñas empresas que, a su vez atraerán, por el boca a boca, a otras empresas y autónomos. La base de clientes irá aumentando hasta llegar a un punto de poder elegir con quién trabajar y con quién no. En cuanto a las tarifas, lo normal es empezar cobrando poco e ir subiendo a medida que aumenta la experiencia y los clientes.



Venta de productos “gadgets”

La venta de gadgets está de moda pero, ¿qué son? Pues simplemente, dispositivos tecnológicos con una función específica. Generalmente, se trata de objetos pequeños, prácticos y con diseños ingeniosos, que generan en los usuarios experiencias agradables, como la sensación de libertad y felicidad que se siente al usar por primera vez unos auriculares inalámbricos, por ejemplo.



Dentro de los gadgets se localizan diferentes categorías, como pueden ser los relojes, los móviles, las computadoras.... Una de las que más despunta en estos momentos es la de los juguetes para adultos, cuyo objetivo no es siempre el placer, sino que en muchas ocasiones tienen un uso terapéutico. Es la evidencia de que la tecnología no sólo está al servicio de la industria pesada, sino que es capaz de lograr emociones sutiles y únicas.

La oferta de este tipo de gadgets es muy amplia. Destacan los vibradores por su alta demanda en el mercado. Los hay para chicos, para chicas, que funcionan por control remoto, sumergibles, de silicona, etc. La venta de vibradores ya sea online, como la que se lleva a cabo en cherish.mx, o en una tienda física. En cualquier caso, es una gran opción para comenzar en el negocio de los aparatos tecnológicos de uso privado, particular y también íntimo. Lo mejor para triunfar en este sector es buscar un nicho de mercado y atacarlo, como pueden ser los dispositivos que ayudan a fortalecer el suelo pélvico.



Coach de negocios o de vida La profesión de coach está tomando auge en la actualidad, tanto orientada a negocios como al desarrollo personal. Hay multitud de escuelas e institutos que se dedican a formar a los coaches del futuro. Aunque las habilidades más importantes para ser un buen coach no se enseñan necesariamente en una escuela; Saber escuchar, hablar con calma, tratar educadamente a los demás, tener paciencia…



Las posibilidades son muchas para emprender un negocio basado en este ámbito, desde atender consultas online hasta hacerlo por teléfono, pasando por la forma clásica de un gabinete en un local físico donde atender a personas que no estén familiarizadas con el mundo online. Como en todos los negocios, el éxito llegará poco a poco, cuando los clientes satisfechos cuenten su experiencia a otras personas.



En efecto, abandonar la vida sedentaria de oficina es posible. Sólo se necesita un poco de valor, una buena idea y muchas ganas de trabajar. El resultado será una vida propia, con horarios llevaderos y una cuenta corriente a favor. Y, sobre todo, ¡una vida sin jefes!