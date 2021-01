Nuevas colecciones de moda otoño-invierno 20/21 de CIONE: un pulso a la realidad Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 13:10 h (CET) Cione Grupo de Ópticas ha presentado sus colecciones de moda otoño invierno 20/21 de la marca de monturas CIONE. Abdona y Lil-Miq llegan a las ópticas tomando el pulso a la realidad y ofreciendo nuevos modelos que marcarán tendencia con el denominador común de la calidad. Essential, es una apuesta segura por la seducción Con Abdona, las formas vuelven la vista a la antigüedad. Los diferentes modelos llevan los nombres de destacadas obras escultóricas clásicas en una tendencia que nace con espíritu de permanencia. Nuevos diseños que, pese a estar marcados por la innovación, están concebidos para perdurar.

En épocas de incertidumbre como la actual, el pasado ejerce un especial magnetismo. Pero esta colección invita a reinterpretar el pasado para presenciar el futuro bajo los criterios de la economía circular. Una apuesta por la perdurabilidad frente al gasto, que tiene en mente la disminución de residuos en una inequívoca búsqueda de la sostenibilidad.

Abdona es una colección elegante, caracterizada por sus delicadas formas, las laminaciones en los frentes y los colores jaspeados. Modelos con vista a lo clásico para impulsarse hacia el futuro. Unas gafas hechas para perdurar.

Por su parte, Lil-Miq está inspirada en la modelo virtual Lil Miquela. Esta colección trata de explorar la delgada línea que separa lo real de lo virtual, en un mundo en el los límites de la realidad y la fantasía han comenzado a difuminarse hasta llegar a confundirse.

Lil-Miq demuestra cómo la industria habitará el espacio entre esos dos mundos. Los tiempos actuales parecen avocados a interactuar a través de pantallas, lo que permite que el mundo digital sea una prolongación del real, hasta el punto de no llegar a distinguirse. Y lo que es más importante, esa distinción cada vez importa menos.

Los colores de Lil-Miq giran en torno a un eje digital: se elegirán por su aspecto en la pantalla y cómo lucen en la vida real. Formas futuristas, contrastes, modelos sofisticados, brillos… todo tiene cabida en un mundo a medio camino entre lo real y lo virtual.

En la colección Essential, los usuarios pueden encontrar desde una colección de clip-on a modelos de colecciones de moda que han contado con un gran éxito, como el modelo Madrid, de la colección Éxodo, que ahora se incorpora a Essential con colores más atemporales. Una apuesta segura por la seducción con la que Cione pone de manifiesto, una vez más, la capacidad de dar respuesta inmediata a las demandas del mercado.

Con estas colecciones de moda otoño-invierno 20/21 de la marca CIONE, la cooperativa pone de manifiesto su filosofía de presentar varias propuestas anuales para ofrecer la posibilidad de elección de modelos íntimamente ligados al momento concreto de su lanzamiento.

Las nuevas colecciones de CIONE mantienen los materiales de calidad e idéntico target para ofrecer una optimista mirada al futuro sin perder de vista el momento actual y sus señas de identidad.

Y para complementarlas, también la línea First, la más competitiva en precio de la Cione Grupo de Ópticas, saca nuevos modelos de sol y graduado, al tiempo que mantiene los más exitosos presentados en junio por su excelente acogida.

