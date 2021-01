La Editorial Vivelibro publica la nueva obra de Ademar Flores Martínez

El autor, psicólogo de Educación Especial y Psicología Infantil y Juvenil, publica su segundo libro 'No puedes discutir a la vida' Un libro con mensajes muy realistas, el cual transmite sentimiento humano y fuerza de perseverancia, en el mundo discriminativo donde viven las personas que tienen discapacidad de la vista. Una lección magistral sobre la perseverancia, la vocación, los sueños. "Algunos saben que es duro, que no es nada fácil cambiar la vida. Más aún si la vida le quita a uno la vista y es ciego. La discriminación de la sociedad no tiene que convertirse en una realidad; nadie tiene que ir por la vida como una víctima. Aunque uno se enfrente a decepciones, tiene que saber dentro de sí que puede hacerlo, aunque los demás no lo vean: 'Cada uno debe ver por si la vida'".

"Cuando uno es ciego, no ve la luz del día, pero sí ve las ilusiones de seguir adelante, de conseguir lo que se propone. No importa lo malo que sea o lo mal que se ponga. 'Se puede conseguir', hay que repetirse; así se tiene que seguir".

"Los niños también nos enseñan". Desde el fondo de su corazón lo expresa el autor: aprendió mucho de los niños, que hace más humano comprender su pureza de ser humano. Comprendió que son niños inocentes, una inocencia que solo se puede disfrutar con cada niño y comprender su fragilidad luminosa del vivir. La conciencia de ayudar, la voluntad de ayudar a los niños

"Sólo con la innovación, las nuevas ideas y la buena voluntad política y el aumento de recursos ayudaremos a hacer realidad la visión de la Convención sobre los Derechos para todos los niños del mundo. Ciego no es aquel que no ve; ciego es aquel que ve y no toma consciencia".

Ademar Flores Martínez nació en Bolivia, el 8 de junio de 1976, en un pueblo del norte de Potosí, Chayanta. Estudió Publicidad y Marketing. Trabajó en varias empresas destacadas (Coca-Cola y Pepsi). Durante ocho años se dedicó a pintar manteles acrílicos. Ahora vive en Madrid, España, desde hace catorce años y es español nacionalizado. Ademar es pintor artístico, psicólogo de Educación Especial y Psicología Infantil y Juvenil, técnico profesional en Pedagogía Montessori, fotógrafo y productor de vídeos y películas (Final Cut Pro X) en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Además, es escritor. Su pasión es la lectura y el arte de pintar.