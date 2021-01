Limpieza Pulido: "pocas personas saben cómo desinfectar la casa correctamente si hay un positivo" Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 08:03 h (CET) Tratar a un enfermo de COVID-19 es una de las preocupaciones más comunes hoy en día, en un país como España, que tiene más de dos millones de contagios totales de coronavirus hasta la actualidad. La desinfección correcta del hogar es esencial cuando hay un enfermo de COVID-19, para evitar nuevos contagios en la familia El nuevo SARS-CoV-2 ha provocado que actualmente 522,74 personas de cada 100.000 tengan coronavirus, un problema que hace que muchos hogares se vean en la necesidad de convivir con un paciente de coronavirus. Además, debido a la rapidez y a la gravedad del contagio, el Ministerio de Sanidad recomienda y exige a las personas que presenten síntomas leves, así como las personas que han mantenido contacto con enfermos leves, que se queden en casa, en aislamiento, así como avisar a las autoridades sobre la cuarentena.

Según el Ministerio de Sanidad, para evitar el contagio de los familiares durante el aislamiento por coronavirus con síntomas leves, hay que instalar al paciente en una habitación aparte, que tenga buena ventilación y un baño propio, de uso individual, para no tener que estar desinfectando después de cada uso. Sin embargo, si esto no es posible, lo más recomendable es realizar una desinfección después de cada uso de la persona contagiada.

Limpieza Pulido, una empresa experta en productos de desinfección, con una gran variedad de productos de desinfección homologados, recomienda el bactericida NETTION MC, un limpiador con bioalcohol desinfectante perfumado de uso general. Además, es un desinfectante registrado como bactericida para cualquier tipo de superficie. Para mantener el contacto con el enfermo, lo mejor es hacer uso del teléfono móvil, para evitar todo contacto. Esta empresa afirma además lo siguiente: “pocas personas saben cómo desinfectar la casa correctamente si hay un positivo”. Por lo tanto, seguir sus recomendaciones es algo esencial.

En caso de que la persona contagiada necesite salir de la habitación para hacer uso de cualquier zona del hogar (el baño, por ejemplo) este deberá utilizar un jabón o gel desinfectante antes de entrar y salir del baño. Limpieza Pulido recomienda siempre un dosificador óptico de gel hidroalcohólico para evitar cualquier contacto físico. Además, es imprescindible el uso de la mascarilla en todo momento que se estén utilizando esas zonas comunes.

Para desinfectar las manos, Limpieza Pulido recomienda el gel hidroalcohólico Dermex D-730, que además de estar registrado como bactericida por la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, también es un producto de evaporación rápida, muy cómodo de aplicar. En cuanto a los cubiertos que utilicen las personas contagiadas se pueden limpiar primero con un desinfectante multiusos (es muy recomendable el desinfectante multiusos H.A. ORO) y después con el lavavajillas habitual.

