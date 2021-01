Maritocracia de la gente

En el Paraguay los lucrativos cargos públicos están ocupados, en su mayoría, por personas que no cumplen con el requisito de la idoneidad que se exige de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes, mientras el entorno familiar del presidente Mario Abdo Benítez (Marito) sigue ejerciendo grandes influencias en la función pública, de esta manera dañando la credibilidad de la nación guaraní. El grave perjuicio al estado Paraguayo cometido por los esquemas de corrupción cocinados por los Ministros Federico Alberto González Franco, Luis Alberto Castiglioni Soria, Rodolfo Max Friedmann y Dany Durand, en los últimos dos años, han fracturado a la sociedad paraguaya y causado un estado fallido en el corazón de América del Sur. Los políticos y ministros, con la bendición de la Maritocracia, están controlando los puestos claves en la función pública como si fueran propios, ubicando a operadores, parientes, amantes, sobrinos e hijos de amigos. Esta paupérrima actitud se observa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sistema Judicial, Ministerio de Salud Pública y en la Represa de Itaipu Binacional.



La falta de mecanismos para rescatar a los tres secuestrados por el EPP, dentro del territorio nacional del Paraguay, es otro elemento ilustrativo que lo deja al Paraguay con pésima imagen internacional y con instituciones destrozadas.



El Gobierno de Maritocracia no tiene la capacidad de obtener la liberación de los tres secuestrados, entre ellos un Ex Vicepresidente de la Republica que está en pésimas condiciones de salud. Asimismo, el Ministro Federico González ha iniciado una campaña intensiva a favor de la candidatura de Miriam Josefina Peña Candia, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia en el Paraguay, para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miriam Peña fue el principal obstáculo en la promoción del acceso a la información pública en el Paraguay y causado tanto daño al país empeorando los niveles de la morosidad en resoluciones judiciales. La Ex Ministra Miriam Peña en colaboración con el Juez Elio Ovelar y el otro Ministro de la CSJ Alberto Martínez Simón, han favorecido a varios delincuentes peligrosos a nivel regional, con sentencias mínimas y en varios casos dejando en libertad a varios exponentes de crimen organizado, violando de tal manera los convenios internacionales vigentes que la Corte Suprema de Justicia ha firmado con el Departamento de Justicia en EE.UU. El actual Servicio Exterior y Sistema Judicial en el país demuestran claramente de que la Maritocracia ha instalado un estado fallido en el Paraguay; con embajadas fantasmas y con el Ministro Federico Alberto González Franco envuelto en varios esquemas de corrupción siendo favorecido y empañado por el propio jefe de estado.



Asimismo, el hermano del Presidente Mario Abdo Benitez (Marito), Dr. Jorge María López Benítez, hijo de Manon Benítez Perrier y el Sr. López Campercholi, contratado como reumatólogo pediatra en el IPS central, sin concurso de oposiciones, es conocido por ordenar la liberación de medicamentos biológicos del IPS para pacientes visto y tratados en su clínica privada, con anuencia de su hermano, el entonces presidente del IPS Benigno María Lopez Benítez y del actual Ministro Dr. Julio Mazzoleni. Jorge Lopez es planillero del hospital de clínicas, en el área de investigación en oncología pediátrica sin cumplir horario y sin ningún proyecto de investigación en estos años. el presidente actual del IPS, Abog. Andrés Manuel Gubetich Mojoli ordenó su nombramiento, pero contrataciones del IPS recomendó no hacerlo sino cumplir solo el contrato. El horario del hermano del presidente a cumplir seria de 12 horas semanales, con un jugoso sueldo que sería pagado con la caja chica de la institución.



Es evidente de que la Maritocracia sigue fomentando un estado fallido en el Paraguay y obstaculizando el desarrollo del talento humano, perforando los viejos costumbres autocráticos y debilitando las instituciones y el sistema democrático en todo el país.