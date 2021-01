MicroPlanet, especializada en suministros para el laboratorio y la industria, celebra su 20 aniversario Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 10:03 h (CET) Durante el pasado año, la pandemia de la Covid-19, ha generado nuevas dinámicas, y la digitalización de procesos y el conocimiento virtual están cada vez más generalizados La compañía MicroPlanet, con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), conmemora este año su vigésimo aniversario. Desde el año 2001, fecha en que inició su andadura, la firma suministra productos, equipamiento de laboratorio y servicios asociados a las áreas de control de calidad y producción industrial, de diagnóstico clínico y de investigación. En la actualidad, la organización cuenta con dos grandes áreas de negocio: la división de laboratorio y la división industrial, desde donde se atienden sectores específicos.

La división de laboratorio está formada por un equipo técnico con amplia experiencia en productos asociados a laboratorios de microbiología, biología celular, histología, genética y bioquímica, mientras que la división industrial la integran profesionales formados en las áreas industriales de producción, calidad y seguridad e higiene.

"Nuestra aventura empezó en el 2001 y, como todos los proyectos, lo iniciamos con mucha más ilusión e ideas que una mente clara. Recuerdo con cariño esos inicios, haciendo clientes y amigos y gastando mucha suela de zapato. Pero la crisis de 2008 nos sacudió muy fuerte y fueron años muy duros", afirma Juan Ramon Ortiz, director de MicroPlanet.

"Apostando por la especialización de nuestra empresa, con mucho esfuerzo y una enorme convicción en nuestro trabajo, conseguimos avanzar hasta el día de hoy. La inestimable confianza de nuestros clientes, la colaboración de nuestros proveedores y el increíble equipo humano de MicroPlanet lo ha hecho posible",señala Ortiz.

Presente y futuro de la compañía

"Actualmente, seguimos siendo fieles a nuestra Misión: proveer a nuestros clientes de las mejores alternativas y de los mejores productos para mejorar la calidad y la productividad en su trabajo. Ésta es la clave de nuestro éxito y la base para afrontar el futuro, que no por ser incierto, nos privará de tener la misma ilusión y adaptabilidad necesaria para adecuarnos a los cambios que nos exijan nuestros clientes, el mercado y la sociedad",asevera el director de la compañía.

MicroPlanet Shop

Durante el pasado año, la pandemia de la Covid-19, ha generado nuevas dinámicas, y la digitalización de procesos y el conocimiento virtual están cada vez más generalizados. Por ello, siguiendo el lema empresarial de la compañía de proveer a sus clientes de las mejores alternativas y de los mejores productos para mejorar la calidad y la productividad en su trabajo, la firma ha lanzado la plataforma MicroPlanet Shop, el catálogo y tienda online, que pretende facilitar todavía más el acceso a los mejores productos, herramientas y servicios relacionados con el laboratorio y la industria.

En la tienda online, destacan dos grandes categorías: Laboratorio (productos para el análisis microbiológico y asociados, en control de calidad industrial, sanidad animal, seguridad alimentaria, o tratamiento de aguas potables y residuales), e Identificación (productos y herramientas para la señalética industrial, la identificación y el etiquetado de productos, en especial el de muestras de laboratorio).

Actualmente, la compañía dispone de la distribución en España de fabricantes de prestigio internacional como LIOFILCHEM, BRADY, BIOCONTROL, VERMICON, LUMINULTRA, MWE y GOODFELLOW, entre otros, que constituyen la base de su catálogo de productos y servicios.

Política de calidad

"Con una implantada cultura de calidad en nuestra empresa, y como compañía dedicada a la distribución y comercialización de productos y servicios para el laboratorio de Calidad e Investigación, somos conocedores de la importancia de cumplir con los estándares de calidad a nivel europeo" señala Juan Ramón Ortiz, director de MicroPlanet, que hace referencia a la certificación UNE ISO 9001:2015, "que nos diferencia en un mercado muy competitivo y garantiza un servicio adecuado a los requerimientos de nuestros clientes, así como nuestro compromiso en la mejora continua de nuestros productos y servicios".

Más sobre MicroPlanet

Empresa especializada en la distribución de productos y servicios para laboratorios de microbiología y control de calidad industrial.

Desde el año 2001 distribuye productos y servicios para el control microbiológico y seguridad alimentaria en general, como productos para el análisis de aguas, superficies de trabajo, medio ambiente, materias primas y productos acabados.

Su misión es facilitar a sus clientes las mejores alternativas y los mejores productos para mejorar la Calidad y la Productividad en su trabajo. Bajo este lema, aporta soluciones a clientes de toda la geografía española, con la experiencia y conocimientos en seguridad alimentaria de un equipo de personas focalizadas en el servicio y bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.

