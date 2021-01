Movistar Team aspira a nuevas cotas en 2021 ‘El Día Menos Pensado’, serie documental que retrata con transparencia y realismo sin precedentes los entresijos del ciclismo profesional, contará con una segunda temporada Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de enero de 2021, 17:52 h (CET) Movistar Team celebró este jueves la presentación de sus equipos para la temporada 2021, la cuadragésimo segunda del conjunto más longevo y reputado del pelotón internacional, con un enfoque plenamente digital. Mediante conexiones con el Estudio Michael Robinson de TBS / Movistar+ en Tres Cantos (Madrid) y con la concentración del equipo que ha tenido lugar hasta hoy mismo en Almería, los 43 hombres y mujeres que conforman el equipo telefónico dieron el pistoletazo de salida a una campaña que tiene previsto su inicio en febrero.

Telefónica, patrocinador principal de la estructura de Abarca Sports durante los últimos once años y gran impulsor del deporte y la cultura en nuestro país, respaldó el evento con la presencia de José María Álvarez Pallete, Presidente Ejecutivo de la compañía: "El Movistar Team es mucho más que un equipo ciclista para Telefónica. No solo representa nuestros valores de trabajo en equipo, superación y esfuerzo, sino que desde hace años se ha convertido en un icono de la igualdad en el deporte y una prueba más de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y nuestro apoyo al deporte español”. “Para nosotros, el Movistar Team es una demostración de que cuando estamos conectados, somos capaces de conseguir todo aquello que nos proponemos”, ha añadido.



Eusebio Unzué destacó que “para nosotros, es un privilegio seguir contando con el respaldo de Telefónica después de todos estos años, y más aún tras un 2020 tan complicado, en que hemos sentido ese apoyo más cerca que nunca en momentos que no han sido nada sencillos para el deporte. Queremos seguir devolviéndoles esa confianza y continuar profundizando en los cambios que está siguiendo este equipo en los próximos años, que confiamos nos lleven en el futuro a seguir peleando por grandes éxitos junto a ellos”.



En el acto se agradeció el papel que la prensa, en calidad de vehículo esencial para la comunicación del ciclismo junto con los medios sociales, jugó en un 2020 especialmente difícil para todo el mundo del deporte.



El acto sirvió para dar a conocer las nuevas caras de un equipo muy reforzado. Sobresale entre ellas la neerlandesa Annemiek van Vleuten, actual campeona de Europa y a la que títulos mundiales y éxitos en las más variadas y prestigiosas carreras han convertido en la mejor ciclista del pelotón femenino en los últimos años. Su llegada, unida a la de la completa norteamericana Leah Thomas y las prometedoras Sara Martín y Emma Norsgaard, supone un gran salto en las aspiraciones del conjunto que dirigen Sebastián Unzué, Pablo Lastras y Jorge Sanz. En total, 14 ciclistas que formarán parte, por segundo año consecutivo, del UCI Women’s WorldTour, máxima categoría mundial.



En el equipo masculino son cinco las novedades. Dos todoterreno con margen de progresión como Gonzalo Serrano (ESP) y Gregor Mühlberger (AUT); el prometedor Abner González, primer ciclista puertorriqueño worldtour y primer hombre telefónico nacido en la década de 2000; Iván García Cortina, gran esperanza española para las clásicas de adoquines; y Miguel Ángel López (COL), podio en Giro y La Vuelta y uno de los mejores escaladores mundiales, refuerzan un plantel que volverá a confiar en dos de los españoles de más renombre, Marc Soler y Enric Mas, y en un Alejandro Valverde que alcanzará los 41 años sobre la bici en una trayectoria de leyenda.



El evento permitió, del mismo modo, anunciar otras dos grandes novedades. 'El Día Menos Pensado', serie documental que retrata con transparencia y realismo sin precedentes los entresijos del ciclismo profesional, contará con una segunda temporada, centrada en el 2020 de Movistar Team, que se estrenará la próxima primavera. Por otro lado, el equipo telefónico anunció la inminente puesta en marcha del Movistar Team Challenge, un reto virtual en colaboración con Global Cycling Network y Zwift que cubrirá el próximo mes y medio y hará posible que diez ciclistas -cinco hombres y cinco mujeres- sean en 2021 en los primeros en defender los colores del equipo de manera oficial en la Zwift Racing League, la principal competición mundial de esports sobre dos ruedas.

