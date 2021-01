La música de The Sand cautivó en EEUU y ahora también en UK

Que The Sand serán grandes parece ser algo inevitable, los datos así lo demuestran:



Primero lograron hace unos meses ser uno de los ganadores en el concurso internacional de composición Unsigned Only Music Competition de EEUU con un jurado incuestionable compuesto por artistas de la categoría de Black Francis (Pixies), Ryan Adams, Robert Smith (The Cure), Derek Brown (The Flaming Lips), o la banda de música tuareg Tinariwen. Pero no solo en la cuna del rock logra llamar la atención este grupo de rock alternativo, ya que ahora The Sand con su tema #Believe está en la final de uno de los concursos más populares de composición del Reino Unido y del mundo: "UK Songwriting Contest" ubicado en Londres, el UK Songwriting Contest reúne cerca de 10.000 canciones participantes en las diferentes categorías y tan solo se clasifican para la final 8 finalistas en la categoría de rock, con un jurado compuesto por ganadores de premios Grammy, Emmy, discos de oro y platino, y productores e ingenieros de bandas como Oasis, Elton John, Led Zeppelin… y un largo etc, y además el concurso cuenta desde sus inicios con la cobertura de la BBC.

Believe ha sido calificado con 5 estrellas (el máximo posible) por estos expertos de la industria musical británica, lo que conlleva que se haya enviado a ejecutivos discográficos para futuros lanzamientos.



Por otra parte, la discográfica/distribuidora de Corea del Sur Sound Republica ha firmado un acuerdo para la distribución en exclusiva del single "Believe" en dicho país.



Y por si esto fuera poco, Miguel Sand contactó con el cineasta David Lynch, que ha colgado en sus redes sociales dos canciones del grupo con imágenes de sus series más célebres.



En definitiva, mientras en España todavía muy pocos conocen a The Sand, fuera de nuestras fronteras se está fraguando algo grande para este grupo de Murcia.