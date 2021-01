Los Feroz vuelven a reunir a nominados y creadores audiovisuales en tres encuentros abiertos al público El martes 26 habrá un encuentro con los creadores de ‘El año del descubrimiento’, el primer documental que compite por el Premio Feroz a la mejor película dramática. Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 21 de enero de 2021, 17:06 h (CET) La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora de los Premios Feroz, celebrará las dos próximas semanas un ciclo de encuentros abiertos al público de forma 'on-line' en los que nominados y creadores debatirán sobre diferentes temas de actualidad de la industria audiovisual. Estas sesiones, organizadas en colaboración con la Comunidad de Madrid, que los aficionados al cine y las series en general podrán seguir a través de YouTube, se retransmitirán en directo a las 19.30 desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.



La primera sesión, el martes 26 de enero, reunirá al equipo de ‘El año del descubrimiento’, largometraje que ha obtenido 4 nominaciones a los Feroz 2021. Además de competir en la categoría de Mejor documental, por primera vez una cinta de no ficción compite también por los galardones a mejor película dramática, mejor dirección y mejor guion. Para desgranar el éxito de ‘El año del descubrimiento’ contaremos con la participación de su director y guionista, Luis López Carrasco; el coguionista Raúl Liarte; y el montador, Sergio Jiménez. El encuentro estará moderado por Pepa Blanes, jefa de Cultura de la Cadena SER. El enlace para poder disfrutar de este encuentro es el siguiente : https://youtu.be/wUTA4mTaf8s



El jueves 28 de enero será el turno de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, creadores de la serie ‘Antidisturbios’, que suma 5 nominaciones a los Feroz 2021: mejor serie dramática, mejor actriz protagonista (Vicky Luengo), mejor actor protagonista (Álex García, Hovik Keuchkerian y Raúl Arévalo) y mejor actor de reparto (Patrick Criado). La charla estará conducida por Elena S. Sánchez, periodista y presentadora de TVE. El enlace para poder disfrutar de este encuentro es el siguiente: https://youtu.be/GR5zBDFeTDc



Finalmente, el miércoles 3 de febrero se celebrará en el marco de estos encuentros la tradicional clase magistral del Premio Feroz de Honor, que este año recogerá la actriz Victoria Abril en reconocimiento a su incomparable trayectoria profesional, con cerca de un centenar de películas y una veintena de series de televisión. "Su carrera es el espejo mismo de las entrañas emocionales de las mujeres españolas a lo largo de varias décadas de nuestra historia”, decía la presidenta de AICE, María Guerra, al anunciar el galardón. La propia Guerra y el periodista David Martos serán los encargados de moderar la masterclass cuyo enlace será el siguiente: https://youtu.be/PiHJHuegu8I Todas las sesiones se retransmitirán desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid a las 19.30 horas por los canales de Youtube de los Premios Feroz (www.youtube.com/PremiosFeroz) y de la Consejería (www.youtube.com/CulturaComMadrid) y abrirán un canal de comunicación para que los espectadores puedan realizar en directo sus preguntas a los ponentes.



Los Premios Feroz® están organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), patrocinados por el Ayuntamiento de Alcobendas y Mercedes-Benz España. Cuenta también con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Silestone® by Cosentino, FlixOlé, la Denominación de Origen Ribera del Duero y con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deportes. La AICE es un grupo plural de más de 230 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país. Desde 2014 entregan los PREMIOS FEROZ® para destacar lo mejor de la producción audiovisual española del año. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los Feroz vuelven a reunir a nominados y creadores audiovisuales en tres encuentros abiertos al público El martes 26 habrá un encuentro con los creadores de ‘El año del descubrimiento’, el primer documental que compite por el Premio Feroz a la mejor película dramática. Netflix presenta un avance de sus estrenos de cine para 2021 Algunos estrenos destacados ponen el acento en historias de personajes diversos, como el western The Harder They Fall, protagonizado por Idris Elba y producido por Jay Z Netflix anuncia su primera película española navideña dirigida por Álvaro Fernández Armero El rodaje de esta nueva producción española comenzó el pasado 22 de diciembre en Madrid y continuará a principios de este 2021 en diferentes localizaciones de las comunidades de Aragón y Cataluña, en concreto en los municipios de Benasque (Huesca) y Arties (Lleida) El rodaje de la película “Dos vacas y una burra” finaliza con éxito en Santander El confinamiento perimetral o el mal tiempo, algunos de los obstáculos a los que se ha tenido que hacer frente en las más de cinco semanas de grabación Netflix desvela el tráiler final de Cielo de Medianoche ​Se estrena en España el 23 de diciembre de 2020