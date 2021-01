Recurrir a un seguro D&O, la mejor solución para la tranquilidad de directivos, según Hiscox Comunicae

jueves, 21 de enero de 2021, 15:31 h (CET) La modalidad de seguro D&O es la más adecuada para la cobertura de riesgos de miembros de los órganos de administración de las compañías, ya que una decisión inadecuada puede acabar suponiendo consecuencias muy severas para su patrimonio personal, apuntan los expertos de Hiscox, quienes están especializados en este ramo del sector Las decisiones en el día a día de los cargos de administración de una empresa implican riesgos que pueden derivar en reclamaciones de terceras personas, por lo que es conveniente contar con una protección legal completa ante estas situaciones.

Qué es exactamente un seguro D&O

Una póliza de seguros D&O cubre los gastos de defensa de los administradores sociales, tales como las costas judiciales, los gastos y los honorarios propios en los que se puede incurrir para garantizar la libertad provisional del afectado que está cubierto por este plan específico.

Esta variante en el campo de los seguros también responde a las posibles indemnizaciones a las que estos profesionales deben hacer frente tras dictamen de un juez a causa de una decisión tomada erróneamente, un acto o una omisión contraria a los intereses de otras personas involucradas en estos procesos, por los que se exigencia de responsabilidad desde la propia empresa, sus socios o los acreedores sociales.

No obstante, a diferencia de otras responsabilidades, en esta en concreto se busca una reclamación ante una persona individual del seno de la compañía, un directivo o administrador, por lo que es fundamental para salvaguardar su patrimonio privativo en caso de algún error en sus decisiones corporativas.

Casos típicos por los que sirven los seguros D&O

La reclamación de responsabilidades a los altos cargos de una sociedad a la que puede dar respuesta un seguro D&O puede darse en diferentes supuestos, como una mala decisión estratégica, una falta a lo que dictan las diferentes normativas, una política de empleo desigual o una aprobación errónea de cuentas anuales, entre otras posibilidades.

Estas son situaciones muy cotidianas en el desempeño profesional de altos cargos, ya que, al igual que una persona en estas funciones puede acertar, también puede caer en un criterio fallido.

Por ello, se antoja fundamental contar con una protección adaptada a sus necesidades y condiciones.

Hiscox, la mejor solución para contratar un seguro D&O

El seguro D&O, dirigido a gerentes, directivos, consejeros o administradores de empresas o de entidades, trata de garantizar la protección del patrimonio ante reclamaciones de afectados por las decisiones empresariales de estos altos cargos.

La póliza de Hiscox se adapta al volumen y las características de la organización, desde pymes hasta grandes multinacionales, abarcando los gastos de defensa o procesos judiciales desde el primer momento.

Mediante una suscripción flexible, la posibilidad de unificar diferentes coberturas en una sola póliza, una cotización rápida o la cobertura de directivos y la compañía, Hiscox es la mejor solución para contratar una protección integral, personalizada y de calidad a aquellos interesados en una póliza de este tipo.

