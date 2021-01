El 2020 cierra con una gran caída en la venta de coches pero muestra oportunidades para el 2021 El 2020 cierra con una gran caída en la venta de coches pero muestra oportunidades para el 2021 Redacción Siglo XXI

jueves, 21 de enero de 2021, 16:56 h (CET) El 2020 ha sido un año complicado para todos los sectores, y particularmente para el de la automoción. Contrarrestar las pérdidas sufridas durante el confinamiento, que provocó que los concesionarios estuvieran cerrados durante casi un trimestre, y dada la situación económica y social, parecía complicado, y así ha sido.

Las ayudas a la compra anunciadas en el mes de junio reavivaron temporalmente el interés de los españoles por la compra de coches, pero no fue suficiente aliciente porque no se gastaron apenas una quinta parte de los 250 millones presupuestados a tal fin.



Tampoco los avisos de que los precios subirán en 2021 aceleraron lo suficiente las ventas al final de 2020, pese a los buenos resultados obtenidos en el mes de diciembre, en el que se alcanzaron las 105.841 unidades vendidas, al mismo nivel que en diciembre de 2019



A cierre del año 2020 se registraron un total de 851.211 unidades matriculadas, un -32,3% menos que el año anterior, y terminó siendo el peor ejercicio en los últimos 25 años. Solo se registraron cifras peores en 2011 (808.051 unidades), 2012 (699.589 unidades) y 2013 (722.689 unidades).



Si bien todos los canales se vieron afectados, los particulares presentan una mejor evolución general, con una caída de un -27% en el acumulado anual frente al -32% general, gracias al empujón de las ayudas durante junio y julio y el cierre de diciembre, que favorecieron especialmente a este canal.



En cuanto a los coches más vendidos de 2020, como ya publicó Coches.com en su apartado de noticias, el Dacia Sandero consigue el puesto número 1, seguido del Seat León (que pierde el primer puesto).



El Nissan Qashqai repite como SUV más vendido, el Toyota Corolla supera a referentes de su segmento como el Volkswagen Golf y el Seat Ibiza desaparece de la lista de modelos más vendidos:



En un estudio reciente realizado por Coches.com sobre el interés generado por los vehículos ecológicos, enumeraban los motivos. De todos ellos, hay dos que van a seguir teniendo gran relevancia, como son el menor uso del transporte público por miedo al contagio y la necesidad de acceder a núcleos urbanos. Por ello, los vehículos ecológicos son una buena alternativa para este tipo de conductores.



Nuño López, CMO y CPO de Coches.com afirma “En este contexto complejo el crecimiento del mundo ecológico continúa, y durante el 2020 son los híbridos enchufables los que obtienen una mejor evolución, con un +213%, mostrando que son la opción ‘eléctrica’ que mejor responde a las demandas de los conductores, ya que no cuenta con algunas de las barreras del eléctrico puro”.



Los SUV han sido nuevamente los coches más vendidos a particulares en 2020, suponiendo el 51% del mercado en su conjunto, y siendo cada vez más importantes al tener una evolución mejor que el mercado.



Los compactos y utilitarios, con un 20% y 18% respectivamente, son los otros segmentos más importantes para el mercado de vehículos nuevos.



Cabe destacar la buena evolución de los segmentos premium, que resisten mejor en momentos de crisis, tal y como constataba el estudio de marcas realizado por Coches.com.



Además del segmento premium, tanto los SUV como todoterreno han tenido muy buenos resultados durante el 2020, sustituyendo cada vez más a segmentos más clásicos como los utilitarios.



La situación de la última semana con `la gran nevada´ puede ser además un motivo para multiplicar las ventas de este tipo de vehículos, según afirman en el portal.



“La Borrasca Filomena ha afectado de forma considerable a la vida de los españoles, que sin duda van a preocuparse más por contar con un equipamiento más adecuado para condiciones de nieve y hielo de ahora en adelante. Uno de los factores más limitantes ha sido la imposibilidad de trasladarse con el vehículo propio, por lo que el interés por coches todoterreno o SUV puede aumentar incluso más durante este año”.



Este interés se ve reflejado en los datos de Coches.com, ya que el número de visitas recibidas en el portal por vehículos Todoterreno o SUV durante la semana posterior al inicio de las nevadas se han incrementado en un +74% en comparación con la misma semana del mes de diciembre.



Previsión para 2021

Las previsiones de ventas para 2021 apuntan a un mercado que continuará por debajo del millón de unidades. El primer trimestre será el más duro, por la subida del impuesto de matriculación en enero y el fin del plan Renove (que se ha dejado más de 200 millones de euros sin gastar).



“Además, el teletrabajo continúa, y por tanto la necesidad de movilidad puede ser menor, y la situación económica de muchos hogares permanece siendo delicada. Por todo ello, muchos compradores potenciales van a posponer la decisión de compra un poco más o buscarán otras alternativas que comprometan menos su presupuesto.



A pesar de esto, vemos claras oportunidades como son el mercado de vehículos ecológicos o los SUV y Todoterreno” concluye Nuño López, CMO y CPO de Coches.com.



