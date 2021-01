¿Cómo saber cuando cambiar los neumáticos de la moto? según neumaticosmoto.pro Comunicae

lunes, 18 de enero de 2021, 12:31 h (CET) Cuándo cambiar un neumático a la moto no es algo que todo el mundo sepa, por eso hoy se presenta la opinión de numaticosmoto.pro Para las personas que no son muy profesionales en el tema de la mecánica ya es un logro haber aprobado la parte teórica de conducir, pero es normal, la mecánica es un ámbito en el que hay que invertir tiempo y tiene que gustar. En primer lugar hay que tener en cuenta la importancia de cambiar las ruedas en su debido momento, por lo que a continuación se presentarán diferentes situaciones donde es necesario cambiar el neumático de una moto.

La primera situación es cuando el neumático sufre un pinchazo. Aunque son duraderos los neumáticos a veces se pinchan, en este caso es obvio la necesidad de cambiar el neumático.

La segunda es cuando se alcanza el nivel máximo legal de desgaste de la banda de rodadura. Todos los neumáticos tienen una serie de dibujos que ayudan al agarre de la rueda al asfalto, cuando este dibujo se desgasta hasta el límite establecido es necesario cambiar la rueda.

La tercera es cuando, a pesar del neumático no haber pinchado ni su dibujo haber superado los límites legales de desgaste, está viejo. Los neumáticos con el paso del tiempo se van envejeciendo, aunque no se le de mucho uso al coche, por ello es recomendable cambiar los neumáticos cuando estén viejos.

Cuando el desgaste del neumático muestra un patrón inusual, por ejemplo, desgaste lateral o exclusivamente central, suele ser debido a un exceso o falta de aire. Para corregir eso se debe medir la presión para comprobar el nivel de aire que tiene y si es bajo o alto. Si el neumático ya está desgastado es necesario cambiarlo cuanto antes.

Para más información está a disposición la tienda online numaticosmoto.pro.

