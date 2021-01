Menamobel combate la cuesta de enero regalando jamones Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 13:07 h (CET) Del 15 de enero al 1 de febrero, Menamobel sorteará entre sus clientes varios jamones para hacer más llevadera la cuesta de enero La pandemia, el temporal y los ERTES están haciendo que el comienzo de 2021 esté siendo más duro de lo habitual, es por ello que desde la tienda de muebles Menamobel han lanzado un sorteo para hacer más llevadera la cuesta de enero a sus clientes.

Del 15 de enero al 1 de febrero todas aquellas personas que adquieran un mueble en Menamobel (C/ Fuenlabrada 99, Móstoles) entrarán en el sorteo de un jamón serrano para que “la cuesta de enero sea menos cuesta” explica Ivana González Mena, directora de Menamobel.

La empresa decide poner en marcha esta iniciativa para agradecer a sus clientes la confianza depositada en la marca en un año tan complicado como ha sido 2020 y para ofrecerles algo de ilusión de cara a 2021. “La crisis sanitaria y laboral ha marcado un año que ha sido muy difícil para muchas familias. Para los empresarios también ha sido duro porque nos obligó a echar el cierre a nuestros negocios, pero una vez pudimos abrir ahí estaban nuestros clientes dispuestos a renovar su casa, a confiar en nosotros pese a la que estaba cayendo. En Navidades decidimos ayudar a varias familias de Fuenlabrada sin recursos para que las fiestas fuesen más agradables, ahora queremos hacer lo mismo con nuestros clientes y por eso hemos puesto en marcha esta acción”, asegura Ivana González Mena.

Menamobel sorteará en total cuatro jamones el próximo 1 de febrero, para participar no habrá compra mínima, cualquier persona que adquiera un mueble en Menamobel ya sea a través de su tienda física u online www.menamobel.es podrá participar en el sorteo. Por cada 500 euros de compra obtendrá una participación adicional.

La empresa contactará con los ganadores y se comunicará también en las redes sociales de Menamobel.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

