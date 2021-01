DRAEGER reinventa con su espectacular espacio en Santander la experiencia de compra de sus productos Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 08:48 h (CET) Draeger y El Corte Inglés inauguran mucho más que una tienda, en la que dar rienda suelta a la creatividad, descubrir en primera persona una asombrosa oferta de productos y disfrutar de una experiencia de compra como nunca se había vivido antes Ubicado en ECI Bahía de Santander y pionero en España en incorporar una sección especial destinada en exclusiva a la papelería creativa de Toga, los visitantes de este espectacular espacio podrán encontrar los productos que los centros llevan comercializando durante sus más de 30 años de relación comercial con Draeger, así como otras novedades más recientes.

Draeger, marca fundada en París en 1886 de Tarjetas de Felicitación, Papel y Accesorios de Empaquetado, Artículos de Regalo, Calendarios, Agendas y Organización, Decoración Mural y ‘DIY’, anuncia la apertura de su nueva tienda en Santander y reinventa la experiencia de compra de sus productos.

Situada en el interior de El Corte Inglés Bahía de Santander (Avenida Nueva Montaña s/n), en uno de los balcones de la primera planta con vistas a la Plaza Central, Draeger ha elegido la capital cántabra para la inauguración de este espectacular e innovador espacio, pionero en España en incorporar una sección especial destinada en exclusiva a los productos de papelería creativa de Toga; concebido a partir de las sinergias creadas entre El Corte Inglés y Draeger como un oasis de inspiración en el que sus visitantes puedan dar rienda suelta a su creatividad mientras se adentran en el universo Draeger y descubren en primera persona su asombrosa oferta de productos. En definitiva, mucho más que una tienda, en la que disfrutar de una experiencia de compra como nunca se había vivido antes.

No importa si buscan una tarjeta de felicitación clásica o actual, ni cómo de especial es la persona que la va a recibir o la ocasión que se les presente. Tampoco lo original y personalizado que tenga que ser el regalo, si les gustaría crearlo con sus propias manos, o el nivel de detalle y sofisticación con el que vayan a envolverlo. O si quieren cambiar por completo la imagen de toda o una parte de la casa de la forma más fácil y asequible que existe o simplemente dar un toque divertido o de color a una pared sin gracia. ¡Incluso convertir su salón en una pequeña galería de arte decorándolo con una obra de su artista favorito!

Además de tarjetas de felicitación, empaquetado y los productos que la marca viene comercializando en El Corte Inglés desde hace más de 30 años, o la bisutería y bolígrafos personalizados, los neceseres y espejos con mensaje y otras novedades más recientes, allí podrán encontrar todo tipo de artículos de papelería creativa Toga, con herramientas, plantillas y kits DIY (‘Do It Yourself’) con los que dar forma a sus propias creaciones, así como una sección especial con Home Stickers para decorar las paredes y ventanas de toda la casa. Desde el dormitorio o la habitación de juegos de los más pequeños, como si de un puzzle se tratara, hasta cualquier otra zona a la que dar un toque de distinción gracias a los Transfer Art, que acercan el arte a todos los públicos. Distribuido entre sus diferentes expositores (góndolas, spinners y mostradores de pared), Draeger ofrece a los visitantes de este nuevo espacio en Santander una numerosa y variada oferta de su catálogo actual de productos, para todos los targets y cualquier ocasión, perfectamente organizado, en el que destacan:

HOME STICKERS

Una alternativa inteligente de decoración. Autoadhesivos, fáciles de colocar y retirar, lavables y de todos los colores, tamaños y estilos: con mensajes, dibujos infantiles, motivos florales, botánicos, animales, geométricos, navideños, en 3D... Para personalizar las paredes y ventanas de la cocina, el baño, del salón... ¡o incluso los muebles!

TRANSFER ART

Como si de calcomanías se tratasen, los Transfer Art de Draeger son adhesivos que permiten trasladar directamente a paredes, puertas o armarios frases inspiradoras, motivadoras o relajantes, citas célebres, escenas emblemáticas de París o Nueva York, ilustraciones de Disney o acercar el arte a todos los públicos a través de reproducciones de obras originales de artistas como Picasso, Modgliani, Klee, Degas, Da Vinci, Canetti o Matisse.

A todo lo anterior hay que añadir la selección especial de empaquetado y tarjetas de felicitación de Navidad, artículos de regalo y las bolsas de calor, los calentadores de manos y los neceseres, los antifaces y los llaveros de peluche pertenecientes a la colección de invierno ‘Cocooning’, ubicada en Zona Central de la planta baja.

“Draeger lleva siendo embajador de emociones desde 1886. Sobre todo, en Navidad. El hecho de que nuestra llegada a la ciudad coincida en una época tan mágica para nosotros y para el

resto del mundo, hace que la inauguración de este espacio en Santander resulte todavía más especial. Aprovechamos para dar las gracias a las personas los que han hecho posible que un proyecto tan ilusionante sea ya una realidad y deseamos que Draeger se convierta en una inspiración para todos los que nos visiten en nuestra nueva casa en Santander”, afirma Marga Martín, Directora General de Draeger en España.

@draeger_es

________________________________________________________________

El compromiso sostenible presente en la esencia de la empresa

Desde hace años, DRAEGER se compromete con el desarrollo sostenible y el cuidado de la naturaleza eliminando de forma progresiva el plástico de sus embalajes, haciendo desaparecer cerca del 94% del embalaje que envolvía sus tarjetas. DRAEGER utiliza tintas vegetales en toda su gama de productos con el objetivo de minimizar su impacto ambiental y facilitar el reciclaje del papel. Más del 80% de los productos están impresos en papel con certificado FSC, que garantiza que la madera utilizada para la producción proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

Sobre DRAEGER

DRAEGER fue fundada en 1886 en París, y es una empresa familiar pionera en la industria de la imprenta. Con los años, la empresa ha crecido con unos valores comunes a todas sus generaciones: calidad, innovación, pasión, audacia y accesibilidad, los cuales forman parte del enfoque responsable de la empresa. Con más de 130 años de experiencia en impresión, creación, publicidad y publicación de calidad, la familia DRAEGER ha puesto sus habilidades al servicio de su misión, la cual es ser «Embajadores de emociones». Así, la casa DRAEGER cultiva un savoir- faire único prestando especial atención a los detalles, desde la elección del papel hasta el diseño gráfico. Además, son especialistas en postales, tarjetas de felicitación, envoltorio de regalos, regalos personalizados, agendas, calendarios y decoración mural. Adquirieron la marca Yvon en 1956 y la licencia Hallmark en Francia en 2011, antes de comprar Nouvelles Images, creador y líder de adhesivos para el hogar en 2012. En 2013, llegó a España comprando la empresa que vende las tarjetas Hallmark desde los años 70. Y en 2020, completan el grupo con la marca Toga, especialista en papelería creativa y papelería de organización.

